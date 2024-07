A- A+

Vôlei Envolvida em polêmica com Gabi Guimarães, Sheilla deixa seleção de vôlei e não vai a Jogos de Paris Atual membro da comissão técnica rompeu relacionamento com atleta da seleção, com indiretas e polêmicas nos bastidores

Sheilla Castro, ex-atleta de vôlei e membro da comissão técnica da modalidade feminina do Brasil, não vai mais aos Jogos de Paris. A desistência acontece em meio ao caso polêmico envolvendo o término de relacionamento com uma das jogadoras da seleção, Gabi Guimarães, com quem estava junta há mais de dois anos.





As polêmicas começaram nas redes sociais. Gabi publicou um story sobre "características para reconhecer uma pessoa manipuladora", soando como uma indireta para Sheilla. O post foi excluído em sequência. Já Sheilla repostou uma mensagem de autoajuda: "Se doeu é doEU. Fica que é sEU".

Sheilla ficou fora do período de treinos da seleção de vôlei em Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), ausência de Sheilla no atual período de treinos do grupo em Saquarema, onde a ex permanece treinando, faz parte do processo de seu trabalho que "tem fases presenciais e ações remotas".

