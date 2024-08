De mãe distante a irmãos separados: conheça a história da família de Simone Biles

A- A+

Sete medalhas de ouro, duas pratas e dois bronzes em três edições de Jogos Olímpicos. Com esse currículo, a ginasta Simone Biles parece ter uma vida perfeita, mas, na prática, fora do ginásio, não é bem assim.



A americana de 27 anos teve que lidar com abandono da mãe devido ao vício em drogas e a separação dos irmãos.

Simone Biles e seus três irmãos (Adria, Ashley e Tevin) foram colocados em um orfanato quando a famosa ginasta americana tinha apenas 3 anos porque sua mãe, que lutava contra o vício em drogas e álcool, entrava e saía da prisão e não conseguia cuidar deles. Aos 6 anos, Simone foi adotada pelo próprio avô.

A ginasta e sua irmã mais nova, Adria Biles, tiveram “muita sorte” de não se separarem enquanto estavam em um orfanato e foram adotadas por Ronald, pai de Shanon.



As duas passaram três anos no sistema de assistência social antes que seu avô as adotassem oficialmente, junto de sua esposa Nellie.

O pai biológico de Simone Biles, Kelvin Clemons, não tem um relacionamento com a atleta americana e nunca esteve presente na vida dela. Em um relato no Facebook Watch, em 2021, Biles chamou sua adoção de um “momento decisivo em sua vida”.

— Eu ainda seria Simone Biles, provavelmente não a Simone Biles que todo mundo conhece, o mundo conhece. Mas eu também acredito que tudo acontece por uma razão, e sou eternamente grata por isso porque eu definitivamente tive uma segunda chance na vida — disse a ginasta.

Simone e Adria se mudaram para o Texas para morar com os avós e a relação entre as duas melhorou a cada dia. As duas passaram grande parte da infância competindo na ginástica, mas Adria se afastou do esporte em 2016.



No casamento de Biles, com o jogador de futebol americano Jonathan Owens, sua irmã mais nova, inclusive, foi uma das madrinhas.

Biles tem uma linda relação com Adria, mas o tratamento é diferente com os outros irmãos, que cresceram longe da ginasta americana. Isso porque Ashley e Tevin foram adotados pela irmã de Ronald e se mudaram para Cleveland, Ohio.



Os irmãos mais velhos de Simone, aliás, já se envolveram com problemas com a polícia.

Ashley Biles também foi presa poucas semanas antes dos Jogos Olímpicos de 2020 por dirigir sob influência de álcool, pilotar com a carteira suspensa e fugir do local de um acidente.



Em agosto de 2022, a irmã de Simone foi solta e comemorou sua liberdade da prisão nas redes sociais. "Acabei de sair da prisão e estou louca para ir para casa" escreveu.

Tevin também foi preso em 2019 sob acusações de assassinato, homicídio culposo, agressão criminosa e perjúrio por conta de um tiroteio fatal na véspera de Ano Novo em Cleveland.



A polícia da cidade identificou o irmão de Biles como o atirador, mas dois anos depois ele foi absolvido em um julgamento por falta de provas.

Recentemente, Shanon Biles, mãe de uma de Simone, revelou em entrevista que vive pelo dia em que a ginasta americana possa perdoá-la por abandonar a filha devido ao vício em drogas.



Aos 52 anos, ela diz que espera com paciência pela reaproximação das duas. Ao Daily Mail, Shanon afirmou que está sóbria, mas que sempre será "uma adicta em recuperação".

— Foi difícil abrir mão dos meus filhos, mas eu tive que fazer o que precisava ser feito. Eu não conseguia cuidar deles. Eu ainda estava usando (drogas) e (meu pai) não queria que eu entrasse e saísse da vida deles quando eu não estava bem — afirmou.

