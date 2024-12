Atleta olímpica de snowboard Sophie Hediger morre em avalanche aos 26 anos na Suíça

A- A+

A snowboarder suíça Sophie Hediger, que conquistou dois pódios na Copa do Mundo e competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, faleceu na segunda-feira em uma avalanche em Arosa, na Suíça, conforme anunciou nesta terça-feira a Federação Helvética de Esqui.

Com 26 anos recém-completados, Hediger era integrante da equipe nacional de snowboardcross. No último inverno boreal, ela alcançou seus dois primeiros pódios na Copa do Mundo, tendo como melhor resultado um segundo lugar em St. Moritz, em janeiro de 2024, de acordo com a Federação Suíça de Esqui (Swiss-Ski).





"Para a família da Swiss-Ski, uma sombra negra paira sobre o período natalino com a trágica morte de Sophie Hediger", lamentou Walter Reusser, principal dirigente da Swiss-Ski, em comunicado.

Nesta segunda-feira, a polícia cantonal de Grisões havia anunciado a morte de uma mulher que praticava snowboard fora da pista devido a uma avalanche, mas não revelou a identidade da vítima.

Os riscos de avalanche estão atualmente muito elevados na Suíça, onde intensas nevascas foram registradas nos últimos dias.

