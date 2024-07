A- A+

COPA DO BRASIL Sorteio Copa do Brasil 2024: confira data, regras e clubes "sobreviventes" Bahia e CRB são os clubes representantes do Nordeste na Copa do Brasil 2024

Após conhecer o último classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil 2024 no domingo (14), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá definir os próximos duelos nesta terça-feira (16), segundo informações do GE. O horário ainda não foi definido.

O atraso do sorteio se deu pelo adiamento de partidas dos clubes do Rio Grande do Sul, devido a tragédia climática que atingiu o estado.

No domingo (14), o Grêmio venceu o Operário e avançou de fase. No sábado (13), o Juventude eliminou o Internacional, enquanto o Ypiranga foi eliminado pelo Athletico-PR.

Na região Nordeste, Bahia e CRB seguem na disputa pelo título. A presença nas oitavas de final rende R$ 3,465 milhões para cada clube. Caso avancem para as quartas, os times receberão mais R$ 4,515 milhões.

Nesta edição, três clubes representaram o estado de Pernambuco.

O Sport chegou à terceira fase após vencer o Trem-AP na fase inicial e eliminar o Murici-AL nos pênaltis. O Leão foi eliminado pelo Atlético-MG após perder por 2 x 0 o jogo de ida, na Arena MRV, e ganhar de 1 x 0 na Arena de Pernambuco.

O Retrô foi até a segunda fase após vencer o Manauara, fora de casa, por 2 x 1. Na segunda fase, deu adeus à competição após empatar com o Fortaleza por 0 x 0 no Castelão e perder nas penalidades por 3 x 2.

Representando o Sertão pernambucano, o Petrolina caiu na segunda fase da Copa do Brasil. A Fera Sertaneja avançou de fase após vencer por 3 x 2 o Cascavel-PR no Paulo Coelho, mas foi eliminado pelo Sousa-PB sendo derrotado por 1 x 0 no interior paraibano.

O sorteio

Nesta fase da Copa do Brasil, os clubes estarão no mesmo pote, sem limitação de duelos. Neste cenário, clássicos estaduais poderão ocorrer, por exemplo, entre Flamengo x Fluminense e Corinthians x Palmeiras.

O mando de campo será definido no mesmo formato.

Confira os clubes classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil:



Athletico

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Corinthians

CRB

Flamengo

Fluminense

Grêmio

Goiás

Juventude

Palmeiras

Red Bull Bragantino

São Paulo

Vasco



Confira o calendário da Copa do Brasil 2024:



Oitavas de final: 31 de julho (ida); 7 de agosto (volta)

Quartas de final: 28 de agosto (ida); 12 de setembro (volta)

Semifinal: 2 outubro (ida); 17 de outubro (volta)

Final: 3 de novembro (ida); 10 de novembro (volta).

