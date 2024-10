A- A+

BRASILEIRO ASPIRANTES Sport perde a primeira no Brasileirão de Aspirantes sofrendo mais um gol nos minutos finais Rubro-negro foi derrotado para o Atlético-MG e fica em 6º na tabela do Grupo A

Em jogo válido pela 3ª rodada do Brasileirão de Aspirantes (sub-23), o Sport foi derrotado por 2x1 para o Atlético-MG, em Minas Gerais, e acumula a terceira partida consecutiva sem vencer na competição.



Com o resultado negativo, dois pontos somados na tabela - nas três partidas disputadas até então - e rodada em andamento, Rubro-negro figura na 6ª colocação do Grupo A - o qual os quatro primeiros melhores colocados ao final da primeira fase se classificam às quartas.

Derrota com lamentação

Mais uma vez na competição, o Leão sai atrás do marcador e se vê em condições de ter que ir atrás do resultado. Desta vez, foi contra o Atlético Mineiro, no Estádio das Alterosas (Sesc Venda Nova).

Após um primeiro tempo de poucas movimentações, o Sport finalizou a etapa inicial com uma boa chegada já aos 40 minutos, quando Enzo Wagner bateu forte e rasteiro, e o goleiro atleticano fez a defesa.

Já no início da segunda etapa, um grande baque para o time de Thiago Larghi: após chegada pelo lado esquerdo da defesa rubro-negra, Baraka cortou para a linha de fundo originando um escanteio logo no primeiro minuto.

Cobrado na segunda trave, o zagueiro Vitão subiu mais do que a marcação pernambucana e o goleiro Adriano só assistiu a bola morrer no ângulo esquerdo de sua meta defendida: 1x0 para o mandante.

O Sport, que pela segunda vez consecutiva saiu atrás do placar na competição, mais uma vez também foi buscar o resultado. Depois de cruzamento à meia altura, o árbitro da partida assinalou um pênalti após toque de mão do defensor.

O lateral esquerdo Rafinha foi para a cobrança, marcou seu segundo gol no campeonato, e confirmou o 1x1 deslocando o goleiro atleticano Pedro Cobra.

Contudo, se o baque no início já foi grande, o do final foi ainda pior, quando aos 49 minutos do segundo tempo um jogador do time alvinegro subiu mais que todo mundo, cabeceou tirando do goleiro Adriano, esbarrou na trave, mas, no rebote, Caio Maia conferiu e desempatou para o Galo, garantindo a vitória para o time mineiro.

Pecando na reta final

Esta é a segunda oportunidade que o Sport vacila nos últimos momentos do jogo. Na rodada passada, recebendo o Fluminense na Arena de Pernambuco, o Leão assegurava os três pontos até os 49 minutos da etapa complementar, quando amargou o empate pelo alto.

Hoje, contra o Galo, o time voltaria com um ponto importante para o Recife, mas também acabou sem segurar o marcador e cedendo a derrota. O que podeiram ser quatro pontos, viraram apenas um para o Rubro-negro.

Próximos compromissos

O Sport volta a campo pelo Brasileiro de Aspirantes somente no dia 17 de outubro, uma quinta-feira, recebendo o CRB, às 15h (horário de Brasília). Já o Atlético atua já no próximo dia 13 , quando encara o Botafogo, no Rio de Janeiro, também às 15h (horário de Brasília).

Veja também

DÚVIDA Memphis Depay fica no Corinthians? Entenda situação do atacante e relação com patrocinadora