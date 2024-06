A- A+

Futsal Sport é valente e busca empate diante do Concórdia-SC, fora de casa, no Brasileirão de Futsal Sport esteve perdendo por dois gols de diferença mas buscou a igualdade no placar

O Sport mostra a garra que lhe é peculiar também no Campeonato Brasileiro de Futsal. Nesta terça-feira (11), jogando em Concórdia-SC diante da equipe da casa, o Leão saiu atrás do placar, ficou dois gols atrás do marcador, mas buscou a reação e saiu de quadra com um ponto na bagagem e o placar de 2x2.

O Concórdia largou na liderança do placar quando ainda restavam 10 minutos do primeiro tempo. O pivô Dudu foi acionado em uma jogada de lateral defensivo, o camisa 9 sustentou a pressão da defesa rubro-negra o tempo o suficiente para a chegada de Vini, que com uma bela jogada de corpo deixou um marcador na saudade e ainda teve frieza para tirar do goleiro Dasaev e abrir o marcador.

O placar se manteve inalterado até o final da primeira etapa e as equipes faziam um confronto muito equilibrado. O início da segunda etapa apresentava as mesmas características, com o Sport se lançando um pouco mais ao ataque.

E foi numa escapada da equipe da casa quando restavam nove minutos do segundo tempo, que o placar passou a ficar mais complicado para o Leão. O fixo Galinho tocou e passou para o ataque, a defesa leonina não conseguiu acompanhar e o camisa 4 ganhou na disputa pelo alto, deixando o pivô Henri sozinho para finalizar de bate pronto, aumentando a vantagem catarinense.

Sport foi na superação

Mas o futsal é conhecido por ser um esporte dinâmico e que por qualquer desatenção, o resultado pode escapar entre os dedos. O Sport se lançou depois do segundo gol adversário e logo chegou com perigo duas vezes.

Até que quando restavam um pouco mais de sete minutos, Major fez linda jogada individual pela ala esquerda e deixou Witama sozinho para empurrar para o fundo das redes e diminuir a desvantagem.

Já na reta final da partida, quando ainda restavam três minutos no cronômetro, o Leão passou a utilizar o goleiro linha. E numa bela troca de passes, Nunes encontrou o experiente Renan Pontes na ala oposta, o capitão só precisou conferir e deu números finais para a partida.

Sport no Brasileirão de Futsal

Com o ponto conquistado fora de casa, o Sport entrou no G4 do Grupo B da competição. O Leão agora tem cinco jogos, duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O próximo desafio do Rubro-Negro acontece no próximo dia 22/06, diante do Yeesco, no Rio Grande do Sul.

Veja também

Basquete Franca bate Flamengo e conquista tricampeonato do NBB