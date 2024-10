Como melhor visitante da competição, Sport encara América-MG, que ainda não foi derrotado em casa

A- A+

Nesta segunda-feira (28), o Sport visita o América-MG pela 34ª rodada da Série B. Em Belo Horizonte, na Arena Independência, a bola rola às 21h (horário de Brasília), dando o pontapé inicial para as últimas cinco rodadas decisivas da competição para o Leão e o Coelho.

Como visitante, o Leão da Ilha assegura a melhor campanha da Segundona, com seis vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas, somando 24 pontos quando embarca para seus embates.

Por sinal, as últimas cinco viagens foram de excelente proveito para o Rubro-negro - o time comandado pelo técnico Pepa não foi derrotado no recorte, pelo contrário: saiu vencedor em três oportunidades, contra Novorizontino, Paysandu e Avaí.

Já o América-MG, dono do palco de logo mais, é o único time da competição que ainda não foi derrotado como mandante. Tendo juntado dez vitórias e mais seis empates nas 16 partidas jogadas na Arena Independência, a equipe comandada pelo treinador Lisca fez 73,4% (36) dos seus 49 pontos atuando ao lado da torcida.

Jogo que importa para os dois lados

Com 96% de chance de acesso, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o time pernambucano necessita alcançar 67 pontos para ascender à elite do futebol brasileiro sem depender de mais ninguém, o que seria possível com uma sequência mínima de duas vitórias e mais dois empates nos últimos compromissos.

Já o time mineiro está em situação mais complicada com, de acordo com o mesmo Departamento de Matemática da UFMG, 0,74% de chance de estar na Série A em 2025. Com 49 pontos, o América aposta justamente na excelente campanha em casa para buscar o que pode ser visto como um “milagre”.

Retrospecto do confronto em Belo Horizonte

No estado de Minas Gerais, Sport e América se enfrentaram em 11 oportunidades pela Série A, Série B e Copa do Brasil. No total, são cinco vitórias americanas, sendo duas na Série B, contra dois resultados positivos do Time da Praça da Bandeira, sendo um pela segunda divisão.

Este ano, no primeiro turno da Segundona, jogando na Arena de Pernmabuco, as equipes ficaram no empate por 1x1. O zagueiro Éder abriu o placar para os mineiros e o uruguaio Fabricio Domínguez igualou tudo na etapa complementar.

Sport e América empataram por 1x1 no jogo do turno - Foto: Reprodução/Internet

Veja também

BASQUETE Warriors perdem na estreia em casa, na NBA, e Curry vira preocupação