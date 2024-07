A- A+

Sport Torcida do Sport picha muros da Ilha em meio à má fase do time: "acesso é obrigação" Com mais uma fraca atuação, Rubro-negro vem de empate com o Botafogo-SP, fora de casa

A Ilha do Retiro amanheceu pichada, nesta segunda-feira (1º). Insatisfeitos com as atuações da equipe, torcedores usaram os muros da casa leonina para protestar contra o clube.

"Fora estafes de m****", "o acesso é obrigação", e outros xingamentos foram escritos nas paredes externas da sede rubro-negra. No último dia 26, vale lembrar, membros de uma organizada foram ao CT José de Andrade Médicis para cobrar o elenco, após o revés para o Novorizontino.

Desta vez, a manifestação da torcida acontece depois do Sport ficar no empate, em 1x1, com o Botafogo-SP, fora de casa. Na ocasião, a equipe voltou a apresentar um futebol aquém daquele já visto ao longo do ano.

Em meio à insatisfação da torcida, o Sport volta a entrar em campo apenas no próximo domingo (7). Mais uma vez fora de casa, o Leão visita o Guarani, às 18h30, em Campinas.

