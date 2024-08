A- A+

Série B Na cola do G-4, Sport recebe o Amazonas, no reencontro de Guto com os rubro-negros Leão busca iniciar returno com o pé direito para manter confiança em alta mirando acesso

Com dois jogos a menos na Série B, o Sport espera iniciar o returno com o pé direito para seguir na parte de cima da tabela. Para isso, vencer o Amazonas, neste sábado (10), às 17h, na Arena de Pernambuco, é primordial visando a sequência da competição.

Com 29 pontos, o Rubro-negro é o sétimo colocado. A equipe manauara, por sua vez, tem cinco pontos a menos e está na 13ª posição. O confronto válido pela 20ª rodada marcará o reencontro do técnico Guto Ferreira com a torcida leonina depois de cinco anos.

Após encerrar um jejum de nove jogos sem balançar as redes, Gustavo Coutinho foi o autor do gol que garantiu o empate com o Santos, na Vila Belmiro, na reestreia de Guto à frente do Sport. Agora, com a missão de ajudar o clube diante da torcida, o centroavante acredita que a "consistência" será a peça-chave para a equipe sair de campo com os três pontos.

"Acredito que vai ser um jogo com um pouco mais de consistência de característica do Guto. Então, a gente vai conseguir impor isso em campo. A gente vai dar o nosso melhor para conquistar o resultado positivo, que é o mais importante", concluiu Coutinho.

Para fazer companhia a Coutinho no ataque, Guto Ferreira deve promover a estreia de um recém-chegado na formação titular. Apresentado de forma oficial no início da semana, Wellington Silva é o favorito para formar trio com o camisa 9 e Chrystian Barletta. O camisa 18, aliás, não deve ser a única cara nova na equipe.

Acionados no decorrer da partida na Vila Belmiro, o lateral-direito Leonel Di Plácido e o lateral-esquerdo Igor Cariús devem estar entre os 11 titulares na Arena de Pernambuco. Além deles, o zagueiro Allyson, contratado junto ao Cuiabá, vive a expectativa de formar dupla no miolo de zaga com Luciano Castán.

Retorno na criação

Depois de cumprir suspensão contra o Santos - já não poderia atuar por possuir vínculo com os paulistas -, o meia Lucas Lima fica à disposição de Guto Ferreira pela primeira vez. O meia será o responsável por municiar o trio de ataque.

Amazonas com caras novas

Apesar de focar na parte de cima da tabela, o técnico do Amazonas, Rafael Lacerda, sabe que conseguir a pontuação mínima para evitar qualquer tipo de rebaixamento é a prioridade. E para arrancar pontos do Sport, em São Lourenço, o treinador contará com dois reforços no setor defensivo.

Recém-contratados, o zagueiro Miranda e o lateral-esquerdo Sidcley foram regularizados na sexta-feira e encaram o Leão.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Di Plácido, Allyson, Luciano Castán e Igor Cariús; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Wellington Silva e Gustavo Coutinho. Técnico: Guto Ferreira.

Amazonas

Marcão; Ezequiel, Alvariño (Miranda), Fabiano e Sidcley; Barros, Erick Varão, Diego Torres e Rafael Tavares; Matheus Serafim e Sassá. Técnico: Rafael Lacerda.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h (de Brasília)

Transmissão: Premiere, TV Brasil e Canal GOAT (Youtube)

Veja também

OLIMPÍADAS 2024 Atleta de Cascavel, canoísta presta solidariedade à cidade de onde partiu voo que caiu em Vinhedo