Sport x Guarani: Leão recebe Bugre em busca de abrir vantagem na luta pelo acesso

Santos, Novorizontino e Mirassol. Integrantes do G4 da Série B, as três equipes paulistas já venceram seus respectivos compromissos nesta 33ª rodada. Atual terceiro colocado, o Sport também terá a chance de dar um importante passo rumo ao acesso, na noite desta quinta-feira (24).

No duelo que encerra a sequência de três compromissos na Ilha do Retiro, o Rubro-negro recebe o lanterna Guarani, às 21h30. Mais de 22 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o confronto.

Com 56 pontos, o Sport abrirá sete pontos de vantagem para o Vila Nova, primeiro time fora da zona de acesso à Série A, em caso de resultado positivo perante o Bugre. O feito garantiria ao time de Pepa, pelo menos, mais duas rodadas entre os quatro primeiros faltando apenas cinco ‘finais’ para o fim do campeonato.

Somando 31 pontos, o Guarani chega ao Recife embalado pela vitória no clássico contra a Ponte Preta e ainda sonhando com a permanência na Segunda Divisão.

Com o Sport liderando o returno com 26 pontos ganhos, o atacante Chrystian Barletta exaltou o momento da equipe na competição.

Autor de um gol contra o Botafogo-SP, o atleta ainda aproveitou para comentar a importância da torcida nas últimas partidas em casa e enfatizar que o elenco espera um árduo confronto diante do Guarani.

"A gente está conquistando pontos importantes. Estamos brigando na parte de cima, por título, então cada ponto é importante. A torcida também ajuda muito nesses jogos em casa. Estamos conseguindo jogar bem esta Série B, que é um campeonato sempre muito difícil", iniciou.

"Não importa se o time deles está na zona. Eles vêm para jogar o jogo da vida. Não podemos fazer diferente, temos que fazer igual ao último jogo e começar em cima. Projeto um jogo difícil, como tem sido. Acho que com o apoio da torcida, a gente consegue extrair um bom resultado", pontuou o jogador.

Novas mudanças

Visando o compromisso desta quinta, o técnico Pepa terá que lidar com novas baixas por conta do acúmulo de cartões amarelos. Na vitória sobre o Botafogo-SP foram três os atletas pendurados que foram punidos pela arbitragem: o volante Fabricio Domínguez, além dos meias Tití Ortiz e Pedro Vilhena.

Diante das ausências, o treinador português provavelmente terá que mexer na parte tática rubro-negra. Substituto de Felipe no jogo passado,Julián Fernández deverá fazer dupla com o camisa 94, que retorna de suspensão.

A principal modificação, contudo, acontece na parte ofensiva. Sem Vilhena e Ortiz, a tendência é que Lucas Lima seja utilizado centralizado. Com o deslocamento do principal armador, Wellington Silva pode voltar ao time titular e fazer trio com Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho ou Zé Roberto.

No gol, recuperado de entorse no tornozelo, Caíque França deve retornar à meta no lugar de Thiago Couto.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julián Fernández, Felipe e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Wellington Silva e Gustavo Coutinho. Técnico: Pepa.

Guarani

Vladimir; Pacheco, Douglas, Matheus Salustiano e Jefferson; Matheus Bueno, Gabriel Bispo, Heitor e Luan Dias; João Victor e Caio Dantas. Técnico: Allan Aal.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Hugo Filemon Soares Pinto (ambos do RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA/RN)

Transmissão: TV Brasil, Premiere e Canal GOAT

