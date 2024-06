A- A+

Eurocopa Suíça x Itália: onde assistir e escalações em partida pelas oitavas da Eurocopa O duelo abre a fase final do torneio europeu neste sábado (29), às 13h (horário de Brasília)

Suíça e Itália fazem a primeira partida das oitavas de final da Eurocopa 2024, neste sábado (29), às 13h (horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio Olímpico, em Berlim (ALE).

As duas seleções chegaram ao mata-mata da Euro sem uma grande primeira fase. Suíça e Itália passaram na segunda colocação dos grupos A e B, respectivamente.

Como chega a Suíça

Os suíços ainda não perderam no torneio europeu. Foram dois empates e uma vitória no grupo que tinha a Alemanha, mandante da competição.

A Suíça venceu a Hungria por 3 a 1, na estreia, e depois teve dois empates em 1 a 1 contra a Escócia e Alemanha.

Uma dúvida do técnico Murat Yakin para a partida é do experiente Shaqiri. O meia-atacante já marcou na competição, mas ficou no banco de reservas em duas ocasiões.

Como chega a Itália

A Itália precisou somar quatro pontos no grupo B, que teve a Espanha como a outra classificada à fase final.

Os italianos venceram a Albânia na estreia por 2 a 1, foram superados pela Espanha por 1 a 0 e, na última rodada, empataram nos minutos finais contra a Croácia para garantir a classificação.

O zagueiro Calafiori, que atua no Bologna e tem apenas 22 anos, foi o destaque positivo da Azzurra na Eurocopa. Ele será uma ausência para o técnico Spalletti por suspensão. O meia Barella, da Inter de Milão, é o principal jogador no ataque.

Suíça x Itália: prováveis escalações

Suíça

Yann Sommer; Schär, Manuel Akanji, Rodriguez; Stergiou, Granit Xhaka, Freuler, Aebischer; Dan Ndoye (Shaqiri), Rieder, Breel Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Itália

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Dimarco; Nìcolo Barella, Jorginho; Frattesi, Pellegrini, Federico Chiesa; Gianluca Scamacca. Técnico: Luciano Spalletti

Onde assistir Suíça x Itália?

TV Globo e SporTV.

Outra partida da Eurocopa neste sábado (29):

Alemanha x Dinamarca (16h)

