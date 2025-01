Tabu em jogo: Sport não perde para o Central há sete anos; confira confrontos recentes

A- A+

Sport não perde para o Central há sete anos; confira confrontos recentes

Central e Sport medem forças neste domingo (26), às 16h, no estádio Lacerdão, em Caruaru, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano 2025.

Na zona de classificação para as quartas de final, o Central busca um resultado positivo para se manter na briga por uma vaga na próxima fase e, também, por uma possível garantia de calendário nacional na próxima temporada.

Contudo, além de enfrentar um Sport que tem um elenco mais qualificado, a Patativa encara o desafio de quebrar um tabu de sete anos sem vencer o Leão da Ilha.

A última vitória do Central sobre o Rubro-negro aconteceu em março de 2018, pela semifinal do Pernambucano, quando venceu por 1x0. Desde então, as equipes se enfrentaram em cinco ocasiões, todas com triunfo do Sport.

No histórico geral de confrontos, a vantagem do Leão é ainda maior. Em 57 partidas, o Sport venceu 43 vezes, contra cinco vitórias do Central e nove empates entre as equipes.

No último encontro, pelo Estadual do ano passado, o Sport goleou o Central por 4x1, com gols de Lucas Ramon, Gustavo Coutinho, Renzo e Alan Ruiz. Júnior Pirambu marcou para a Patativa.

Confira os últimos cinco confrontos entre Central e Sport:



06/02/2024 - Sport 4x1 Central (Pernambucano)

01/04/2023 - Central 0x1 Sport (Pernambucano)

28/03/2021 - Sport 2x0 Central (Pernambucano)

28/01/2020 - Sport 1x0 Central (Pernambucano)

17/03/2019 - Central 1x2 Sport (Pernambucano)

