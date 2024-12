A- A+

FUTEBOL The Best 2024: data, horário e onde assistir ao vivo à premiação da Fifa Prêmio de melhor jogador do mundo será divulgado em jantar de gala em Doha, no Catar

A Fifa anunciará, nesta terça-feira, dia 17 de dezembro, os vencedores do The Best Football Awards. Os prêmios, que condecoram os melhores jogadores e nomes do mundo do futebol, serão entregues em um jantar de gala realizado em Doha, no Catar, a partir das 14h (horário de Brasília).

A premiação da Fifa considera as atividades no período da temporada europeia, ou seja, entre junho de 2023 e maio de 2024. Desta forma, o brasileiro Vinícius Júnior é um dos favoritos para levar o prêmio e disputa com o meio-campista Rodri, do Manchester City, que levou a melhor na Bola de Ouro, em outubro.





Além do prêmio de melhor do mundo, também será formado o time do ano, que tem, entre os indicados, três jogadores que se destacaram pelo Fluminense no título da Libertadores de 2023: Germán Cano, Ganso e Nino. O argentino Thiago Almada, campeão da Libertadores de 2024 pelo Botafogo, também concorre entre os meio-campistas.

Onde assistir ao prêmio The Best

O evento será transmitido ao vivo pelo site Fifa.com.

Qual o horário do prêmio The Best

Diferentemente dos anos anteriores, este ano, a entrega dos prêmios será realizada em um jantar de gala na Aspire Academy, em Doha, e está marcada para iniciar às 14h (de Brasília).

Quais são as categorias do prêmio The Best

Melhor jogador

Melhor jogadora

Melhor treinador (futebol masculino)

Melhor treinador(a) (futebol feminino)

Melhor goleiro

Melhor goleira

Prêmio Puskás

Fifa Fan Award

Prêmio Marta

Como funciona o The Best

Um conselho técnico da entidade define uma lista de 10 finalistas. O colégio eleitoral da premiação é formado por jornalistas, capitães, técnicos das seleções nacionais e o público, por meio de votação na internet. Cada grupo tem peso de 25% na pontuação final.

Quem são os indicados ao prêmio The Best

Veja os indicados a melhor jogador no The Best 2024:

Dani Carvajal (Espanha), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Federico Valverde (Uruguai), Real Madrid

Florian Wirtz (Alemanha), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

Kylian Mbappé (França), PSG/Real Madrid

Lamine Yamal (Espanha), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (Espanha), Manchester City

Toni Kroos (Alemanha), Real Madrid (aposentado)

Vinícius Jr. (Brasil), Real Madrid

Veja as indicadas a melhor jogadora no The Best 2024:

Aitana Bonmati (Espanha), Barcelona

Barbra Banda (Zâmbia), Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Noruega), Barcelona

Keira Walsh (Inglaterra), Barcelona

Khadija Shaw (Jamaica), Manchester City

Lauren Hemp (Inglaterra), Manchester City

Lindsey Horan (Estados Unidos), Lyon

Lucy Bronze (Inglaterra), Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson (Estados Unidos), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (Espanha), Barcelona/Arsenal

Naomi Girma (Estados Unidos), San Diego Wave

Ona Batlle (Espanha), Barcelona

Salma Paralluelo (Espanha), Barcelona

Sophia Smith (Estados Unidos), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Maláui), PSG/Lyon

Trinity Rodman (Estados Unidos), Washington Spirit

Veja os indicados e indicadas a melhor treinador ou treinadora de futebol feminino no The Best 2024:

Arthur Elias (Brasil), Brasil

Elena Sadiku (Suécia), Celtic

Emma Hayes (Inglaterra), Chelsea/seleção dos Estados Unidos

Futoshi Ikeda (Japão), seleção do Japão

Gareth Taylor (Inglaterra), Manchester City

Jonatan Giraldez (Espanha), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (França), Paris FC

Sonia Bompastor (França), Lyon/Chelsea

Veja os indicados a melhor treinador de futebol masculino no The Best 2024:

Carlo Ancelotti (Itália), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), seleção da Argentina

Luis de la Fuente (Espanha), seleção da Espanha

Pep Guardiola (Espanha), Manchester City

Xabi Alonso (Espanha), Bayer Leverkusen

Veja as indicadas a melhor goleira no The Best 2024:

Alyssa Naeher (Estados Unidos), Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger (Alemanha), Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita (Japão), INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll (Barcelona), Barcelona

Mary Earps (Inglaterra), Manchester United/PSG

Veja os indicados a melhor goleiro no The Best 2024:

Andriy Lunin (Ucrânia), Real Madrid

David Raya (Espanha), Arsenal

Éderson (Brasil), Manchester City

Emiliano Martínez (Argentina), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (Itália), PSG

Mike Maignan (França), Milan

Unai Simon (Espanha), Athletic Bilbao

Veja os indicados ao Prêmio Puskás 2024:

Hassan Al-Haydos (seleção do Catar)

Terry Antonis (Melbourne City-AUS)

Yassine Benzia (seleção da Argélia)

Walter Bou (Lanús-ARG)

Michaell Chirinos (seleção de Honduras)

Federico Dimarco (Inter de Milão-ITA)

Alejandro Garnacho (Manchester United-ING)

Mohammed Kudus (West Ham-ING)

Denis Omedi (Kitara FC-UGA)

Paul Onuachu (Trabzonspor-TUR)

Jaden Philogene (Hull City-ING)

Veja indicadas ao Prêmio Marta 2024:

Delphine Cascarino (Lyon-FRA)

Marina Hegering (Wolfsburg-ALE)

Sakina Karchaoui (seleção da França)

Paulina Krumbiegel (Hoffenheim-ALE)

Marta (seleção do Brasil)

Nina Matejic (seleção da Sérvia)

Beth Mead (Arsenal-ING)

Giuseppina Moraca (Lazio-ITA)

Asisat Oshoala (Barcelona-ESP)

Mayra Pelayo (seleção do México)

Trinity Rodman (seleção dos Estados Unidos)

Veja indicados ao Fan Award da Fifa:

Gui Gandra, torcedor mirim do Vasco

José Armando Guzmán Mendoza, torcedor-símbolo do Cruz Azul-MEX

Craig Ferguson, que caminhou 1.609 quilômetros de Glasgow a Munique para o início da Eurocopa 2024

