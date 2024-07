Thiago Alcântara tem convite para ser auxiliar do Barcelona após anunciar aposentadoria

A- A+

Depois de anunciar o fim de seu ciclo como jogador, Thiago Alcântara tem a chance de seguir uma nova carreira no futebol. Após um encontro com Hansi Flick, novo treinador do Barcelona, surgiu um convite para que ele trabalhe no clube catalão como auxiliar técnico.



De acordo com informações do site "The Athletic", o treinador alemão soube da aposentadoria de Thiago e manifestou interesse em contar com o atleta em sua comissão técnica. Como o meia tem profunda ligação com o Barcelona, Flick busca um aliado neste início de trabalho para ajudar na adaptação.





Identificado com o clube espanhol, o ex-meia ficou de dar uma resposta. Revelado no Barcelona, Thiago entrou em campo 101 vezes com a camisa azul e grená. Entre os títulos mais importantes que conquistou está a Liga dos Campeões de 2011.



Após deixar a Espanha, ele se transferiu para o Bayern de Munique. Seu último time foi o Liverpool. Thiago deixou claro que, embora tenha encerrado seu ciclo como atleta, seu futuro profissional deve continuar ligado ao futebol.



"Estarei sempre disposto a retribuir o que me foi dado e sou grato pelo tempo que desfrutei. Obrigado futebol", diz parte da postagem em suas redes sociais. Thiago é filho do ex-jogador Mazinho, tetracampeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo dos Estados Unidos.

I will always be willing to give back what I have been given and I am grateful for the time I have enjoyed it.



Thank you, football. And to all who accompanied me and made me a better player and person along the way.



See you soon,

Thiago. pic.twitter.com/wtMxmF6z9L — Thiago Alcantara (@Thiago6) July 8, 2024

