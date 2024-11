A- A+

AMISTOSO Rolê aleatório? Time da terceira divisão do carioca marca amistoso contra a Rússia São Cristóvão vai enfrentar a seleção sub-23 do país

O tradicional clube carioca São Cristóvão anunciou, como parte de sua preparação para a temporada 2025, um amistoso contra a seleção sub-23 da Rússia. As equipes se enfrentarão nesta segunda-feira (18), às 10h, no Estádio Ronaldo Nazário, no Rio de Janeiro.

Com entrada gratuita, o "rolê aleatório" faz parte do planejamento do time carioca para se fortalecer até o início da temporada que vem. O São Cristóvão disputará a Série B1 do Campeonato Carioca, equivalente à terceira divisão estadual.

O São Cristóvão de Futebol e Regatas foi fundado em 12 de outubro de 1898. Conhecido como "Cadete", destacou-se no cenário carioca principalmente no início do século XX. Foi campeão estadual em 1926 e é reconhecido por revelar Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores da história.

