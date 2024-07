A- A+

Olimpíadas Com disputas no tiro com arco e handebol, Brasil estreia nos Jogos Olímpicos de Paris nesta quinta Marcus D'Almeida, do tiro com arco, entrará em disputa a partir das 9h15

Os primeiros compromissos do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris começam logo cedo nesta quinta-feira (25). Às 4h30, Ana Luiza Caetano vai à pista do tiro com arco para disputar a fase classificatória. Um pouco mais tarde, a partir das 9h15, será a vez de Marcus D’Almeida, número um do ranking mundial, buscar a classificação. Já na Arena 6 Paris, o Brasil estreia contra a Espanha no handebol feminino, às 9h.

O sistema de classificação do tiro com arco é curioso. Cada um dos arqueiros lançam 72 flechas e a pontuação geral define a classificação e os confrontos eliminatórios. Uma boa atuação dos atletas nessa disputa também é importante para a prova das duplas mistas.

Passada a etapa de qualificação, os atletas só voltam a disputar o torneio individual a partir do dia 30 de julho.

Handebol

Já a partir das 9h, a seleção brasileira de handebol, comandada pelo pernambucano Cristiano Rocha, tem logo de cara um jogo decisivo contra a forte equipe da Espanha e sabe que é um confronto que exige muita concentração.

"Trabalhamos a parte tática à exaustão para que possamos errar o mínimo possível diante de uma Espanha dona de um ataque forte nas ações de seis metros, com pivôs e pontas de muita qualidade. Precisamos de atenção total, do início ao fim”, comentou Cristiano Rocha.





A última vez que Brasil e Espanha se enfrentaram foi no Mundial, em dezembro do último ano, quando as brasileiras perderam no final do confronto, por 27x25, após o jogo ficar empatado até os segundos finais.

As Leoas estão no Grupo B do torneio e precisam ficar entre as quatro primeiras posições para avançar ao mata-mata. Além do Brasil e Espanha; Angola, França, Hungria e Holanda compõem a chave.

Seleção brasileira encerrou preparação para a disputa dos Jogos Olímpicos

