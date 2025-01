A- A+

FUTEBOL Veja sete jogadores brasileiros que podem ficar livres no mercado em julho de 2025 Neymar está liberado para assinar pré-contrato com novo clube para segundo semestre deste ano

A virada de ano causa uma série de impactos no mercado de transferências. Um deles é a possibilidade de jogadores que têm vínculos até junho já assinarem pré-contratos com novos clubes para o segundo semestre de 2025.





A situação costuma afetar atletas mais velhos por conta de um potencial não tão alto assim de venda. O GLOBO listou sete casos de brasileiros que estão a menos de seis meses do encerramento do contrato, o que os deixam livres no mercado a partir de julho.

Neymar

Neymar em seu retorno aos gramados // AFP



Apesar de rumores sobre a volta ao futebol brasileiro em janeiro, o craque da seleção deve cumprir o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até junho. A diretoria do clube deseja inscrever o atacante de 32 anos para o segundo turno do Campeonato Saudita e Mundial de Clubes. Caso o vínculo realmente termine na data prevista, ele ficaria livre para voltar ao Brasil no segundo semestre de 2025.

Danilo

Lateral do Brasil, Danilo trata lesão em CT da seleção nesta quarta-feira. — Foto: Reprodução



Embora tenha mais seis meses de contrato, o lateral-direito da seleção brasileira não está nos planos do técnico Thiago Motta para a sequência da temporada. O jogador de 33 anos recebeu o aval do clube italiano para busca um novo clube já nesta janela de início do ano. No futebol brasileiro, Flamengo e Vasco já demonstraram interesse em sua contratação.

Wendell

Wendell // Lachlan Cunningham/Getty Images/AFP





Presença constante nas convocações da seleção brasileira de Dorival Júnior, o lateral-esquerdo de 31 anos vive um momento de baixa no Porto, já que perdeu espaço na equipe e se recupera de uma lesão que complicou ainda mais sua situação. Ciente disso, o São Paulo tenta convencer o Dragão a liberá-lo já nesta janela.

Neto





Neto, goleiro brasileiro, é o novo reforço do Arsenal — Foto: Divulgação



Ex-Barcelona e com passagens pela seleção brasileira, o goleiro de 35 anos trocou a titularidade no Bournermouth pela reserva do Arsenal nesta temporada. Com isso, o brasileiro atuou apenas em três jogos (duas do Inglês e uma da Copa da Liga) nos primeiros seis meses em Londres. Como só assinou contrato de um ano, ele estará livre para buscar novos ares a partir de julho.

Thiago Mendes

O meia Thiago Mendes, hoje no Lyon, durante sua passagem pelo SFPC — Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net



Com seis anos de experiência no futebol francês (Lille e Lyon), o meio-campista de 32 anos, que está afastado dos gramados desde setembro por conta de uma lesão na coxa, pertence ao Al-Rayyan, do Catar, mas, ao que tudo indica, deve retornar ao Brasil em breve. Principal interessado em sua contratação, o São Paulo analisa se vai pagar uma indenização ao clube catari para contar com o atleta já no início de 2025 ou vai esperá-lo "de graça" no segundo semestre.

Juan Jesus

Juan Jesus teve seu carro quebrado na Itália — Foto: Reprodução



Com mais de dez anos no Velho Continente, o zagueiro de 33 anos tem apenas cinco jogos pelo Napoli nesta temporada, o que indica uma possível saída no meio do ano. No futebol italiano, ele também já passou por Roma e Inter, o que o levou à seleção brasileira. O Botafogo chegou a monitorar a situação do jogador nos últimos anos.

Carlos Vinícius

O atacante Carlos Vinicius já jogou por Benfica e Tottenham e hoje atua pelo PSV, da Holanda, que vai enfrentar o Monaco na competição — Foto: Reprodução/Instagram



Somando apenas três minutos pelo Fulham nesta temporada, o atacante de 29 anos não deve prolongar seu contrato com o clube inglês. Ele já foi apontado como possível reforço de clubes brasileiros, o que tende a ser pauta novamete em um futuro breve.

