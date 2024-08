A- A+

Fórmula 1 Verstappen garante melhor tempo no 1º treino livre para GP de Monza A sessão contou com a estreia de Kimi Antonelli, piloto de testes da Mercedes

O holandês Max Verstappen, da Rede Bull, garantiu o melhor tempo no primeiro treino livre para o GP de Monza nos instantes finais da atividade nesta sexta-feira (30).

Faltando pouco mais de três minutos, ele cravou a marca de 1min21s676 e desbancou o ferrarista Charles Leclerc. Lando Norris terminou em terceiro lugar na atividade.



A sessão contou com a estreia do italiano Kimi Antonelli, piloto de testes da Mercedes. O jovem de 18 anos é cotado para a vaga de Lewis Hamilton no ano que vem.

Contudo, a estadia de Antonelli na pista durou pouco. O italiano errou na tomada da curva e rodou na pista. O carro foi para a área de escape e bateu forte na proteção de pneus. Por causa da colisão, o piloto teve que abandonar a sessão.

Not the FP1 outing that Kimi Antonelli was looking for #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/KmEHF8Ewv8 — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

Veja também

Regulamento Família de Izquierdo receberá salário do jogador pelos próximos oito anos