Vini Jr ultrapassa marca de 100 gols pelo Real Madrid; veja

Vini Jr conseguiu um feito histórico nesta quarta-feira (22). O brasileiro ultrapassou a marca de 100 gols com a camisa do Real Madrid. São 101 bolas nas redes.

O atual vencedor do The Best atingiu o expressivo número ao marcar duas vezes na goleada sobre o RB Salzburg, pela Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu.

O gol histórico de Vini saiu após de Modric. O camisa 7 recebeu pela esquerda, arrancou em velocidade, driblou Dedic, fintou Baidoo e bateu cruzado para fazer um golaço.

Já no gol de número 101, Vini recebeu de Valverde, driblou o marcador e tocou de esquerda na saída do goleiro.

Na comemoração do centésimo tento, Vini Jr fez referência ao feito com as mãos.

Ele é apenas o segundo brasileiro a atingir a marca pelo Real Madrid. O outro foi ninguém mais ninguém menos que Ronaldo Fenômeno, que anotou 104 gols em 177 jogos pelos merengues.

Números de Vini Jr pelo Real

Vini Jr soma ao todo 291 partidas pelo Real Madrid. Além dos 101 gols, o jovem brasileiro tem 68 assistências distribuídas pelo clube espanhol.

Na atual temporada, são 17 gols e nove assistências em 27 aparições.

