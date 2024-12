A- A+

The Best Vini Jr. perde de Rodri entre técnicos e mídia, mas vence entre fãs; veja pontuação do The Best Além da dupla, Bellingham completou o top 3 da premiação

A Fifa divulgou a lista de votos do The Best, instantes após a cerimônia que premiou Vini Jr. como melhor jogador do mundo. Além do brasileiro, Rodri e Bellingham fecharam as três primeiras colocações.



Vini Jr is #TheBest FIFA Men's Player 2024! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

Nos votos dos técnicos e jornalistas, o camisa 7 do Real Madrid chega a ficar atrás do vencedor da Bola de Ouro, mas superou o adversário entre capitães de seleções e torcedores.



O TOP-3 de Danilo, capitão da seleção brasileira, foi Vini Jr, Jude Bellingham e Lamine Yamal. Os três, na mesma ordem, também foram os votos de Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira.





Messi, como capitão da Argentina, colocou Lamine Yamal como melhor do mundo, seguido por Kylian Mbappé e Vini Jr. Já o treinador campeão do mundo, Lionel Scaloni, votou em Messi, Rodri e Bellingham.





