Wanderley Holyfield vence haitiano e avança para quartas de final

Pelas oitavas de final da categoria até 80kg, o baiano Wanderley 'Holyfield' Pereira venceu por decisão unânime o haitiano Cedrick Belony-Duliepre, nesta terça-feira (30).

Wanderley conseguiu logo nos primeiros momentos da luta estabelecer uma boa distância. Entre as interações que os boxeadores tiveram no primeiro round, o lutador brasileiro lecou a melhor. A final dos três primeiros minutos, todos os cinco juízes deram vitória de Holyfield.

Mesmo circulando por fora, com o haitiano tomando conta do centro do ringue, Wanderley apresentava uma melhor mobilidade. Conseguindo imprimir um jogo de bate e sai, o baiano continuou dominando e outra vez todos os árbitros deram vantagem para o Brasil.

Com o adversário partindo para o tudo ou nada, Wanderley soube controlar a distância e não possou sufoco. O Brasileiro atuou nas duas bases e complicou ainda mais para o haitiano. Com mais uma vitória no terceiro round, Holyfield fechou o duelo por 30-27 na decisão dos cinco juízes.

Nas quartas de final, o adversário será o ucraniano Oleksandr Khyzhniak, medalhista de prata em Tóquio 2021 na categoria até 75kg, quando perdeu para o brasileiro Hebert Conceição na final.

