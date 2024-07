Yan Couto, lateral da seleção brasileira, está na mira do Borussia Dortmund, diz jornal espanhol

O lateral direito da seleção brasileira Yan Couto, destaque do Girona na classificação para a Champions League, entrou na mira do Borussia Dortmund, atual vice-campeão da competição, para a próxima temporada.

Segundo o Mundo Deportivo, o Manchester City tem uma oferta de 25 milhões de euros, mas exige 30 milhões de euros para deixá-lo sair.

O atleta disputou 34 partidas pelo Campeonato Espanhol, com oito assistências e um gol. E tem recebido destaque pelo drible estático e cruzamentos para os atacantes. A boa atuação rendeu ao jogador a convocação para a seleção na disputa da Copa América.

O lateral pertence ao Manchester City, mas atua emprestado ao time catalão, e já admitiu, em entrevista a um influenciador, que sonha em jogar pelo Real Madrid.

Yan Couto (madridista confeso) está poniendo el culo para no joder a su Real Madrid pic.twitter.com/IW8wyOfjvG

Yan pinta o cabelo de rosa por conta da irmã, que gosta muito da cor. E já tornou público que o seu maior sonho é jogar uma Copa do Mundo.

FUTEBOL Clássico das Multidões: Sport e Santa se enfrentam na semifinal do PE Sub-20; saiba onde assistir