Litoral Sul Dia da Consciência Cristã será realizado no último sábado de janeiro (25), em Tamandaré O 12º Dia da Consciência Cristã traz programação imperdível, repleta de música, fé e solidariedade

O 12º ano do Dia da Consciência Cristã será realizado no último sábado de janeiro (25), na Vila Padre Arlindo, em Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco.

O evento, que é totalmente filantrópico, traz, na edição de 2025, uma programação imperdível, repleta de música, fé e solidariedade. As apresentações musicais incluem os shows da renomada cantora Adriana Arydes, do fenômeno infantil Mundo Bita, e da icônica banda The Feveres.

O Dia da Consciência Cristã terá toda arrecadação destinada à manutenção dos projetos sociais da Creche Fundação Padre Enzo, que conta com a direção do Padre Arlindo e assiste cerca de 500 crianças com alimentação, educação de qualidade e apoio social e emocional.

O trabalho realizado pela fundação vem transformando vidas e impactando positivamente as comunidades em vulnerabilidade social daquela área.

