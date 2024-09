A- A+

diversidade 16ª Parada da Diversidade do Recife acontece neste domingo (22), em Dois Unidos O tema deste ano é "A Periferia Também É Patrimônio Cultural e Imaterial Do Recife"

A 16ª Parada da Diversidade do Recife acontece neste domingo (22), no bairro de Dois Unidos, Zona Norte da cidade. A expectativa, como nos anos anteriores, é reunir milhares de pessoas, de diversos locais, para prestigiar a passeata.

O tema deste ano é “A Periferia Também É Patrimônio Cultural e Imaterial Do Recife”. O evento é organizado pelo Grupo de Cidadania Homossexuais de Pernambuco — GCHP, e foi idealizado em 2009, quando ocorreu a primeira parada, que reuniu 20 mil pessoas. No ano seguinte, foram 35 mil, e, em 2023, 50 mil pessoas prestigiaram a parada.

Agora, a expectativa é reunir, novamente, 50 mil pessoas. A concentração começa às 14h no Terminal de ônibus de Dois Unidos e seguirá pela Avenida Hildebrando de Vasconcelos, até o Centro de Treinamento do Santa Cruz Futebol Clube. Três trios posicionados, fora a estrutura de palco.

Patrimônio Cultural Imaterial do Recife

Aprovação como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife é uma vitória para a comunidade LGBTQIAPN+. - Foto: Nachos/Reuters

Esta é a primeira edição da Parada da Diversidade do Recife. A nomeação veio através do Projeto de Lei n° 295/22, do vereador Ivan Moraes (PSOL), aprovado na Câmara dos Vereadores no dia 04 de setembro do ano passado, e sancionado posteriormente pelo prefeito João Campos (PSB).

O idealizador do evento, Ricardo José dos Santos, contou à reportagem que a aprovação do projeto é uma grande conquista não só para a comunidade LGBTQIAPN+, como também para o bairro de Dois Unidos. Nascida em um contexto de periferia, a parada - assim como homenageia o tema deste ano - também precisou passar por muitas adversidades para chegar ao patamar atual.



"Para a gente do movimento, chegar a esse patamar de patrimônio cultural não foi fácil. Encontramos barreiras, grandes dificuldades, mas hoje a comunidade para e se mobilizar para ver a parada. A gente movimenta a economia, a segurança, e passa informações sobre a questão de violência contra a comunidade LGBT"



O idealizador ressaltou, também, o cunho social da Parada da Diversidade do Recife. "O que é doado em camisas, por exemplo, trocamos e revertemos por alimentos, para ajudar ações sociais. Não adianta fazer parada sem contribuir para a comunidade", explicou.

Atrações

Como já é de costume, todos os anos a parada traz várias atrações da música local, e para este ano estamos trazendo, Banda Bateu a Química, Banda Saira, Danilo Swing do Amor, Banda Espartilho e Isa Falcão, Adrielle Matias, Ronny Versalis, Tereza Cristina a Sedutora, Amigas do Brega, dentre outros artistas LGBTQIAPN+.

Esquema especial de segurança

O evento contará ainda com um esquema especial de segurança. Destacamentos da Autarquia de Controle de Trânsito Urbano (CTTU), das Polícias Militar e Civil, além de guardas municipais e agentes do Corpo de Bombeiros, estarão presentes na Parada da Diversidade garantindo o bom funcionamento do trânsito e a bem-estar dos presentes.



Também serão enviadas equipes do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que estarão a postos para o caso de alguém precisar receber assistência médica.

