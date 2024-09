Drones, câmeras e mais de 500 agentes: SDS anuncia esquema de segurança para a Parada da Diversidade

A- A+

A Secretaria de Defesa Social (SDS) divulgou o esquema de segurança para 23ª Parada da Diversidade de Pernambuco, que acontece neste domingo (15), na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O evento contará com um efetivo de mais de 500 profissionais, que vão atuar durante todo o percurso do desfile, na orla e ruas próximas.

A operação especial das forças de segurança estará ativa antes da concentração, durante todo o percurso.

Após o término, a saída de pessoas 23ª Parada será monitorada por drones e câmeras da Plataforma de Observação, que também contará com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

A Polícia Civil, por sua vez, vai disponibilizar uma Delegacia Móvel para atendimento ao público, contando também com apoio do plantão da Delegacia de Boa Viagem e reforço extra de policiais para atendimento às ocorrências.

Segundo a SDS, o Corpo de Bombeiros estará preparado para atuar com salvamento aquático, prevenção a incêndio e atendimento pré-hospitalar. Serão ativados um total de 16 Postos de Guarda-Vidas.

Dois bombeiros militares farão rondas constantes nas imediações com uma moto de salvamento aquático.

As equipes também terão à disposição uma viatura de busca e salvamento leve, enquanto um veículo Auto Bomba Tanque estará disponível para prevenção a incêndio.

Em caso de necessidade de atendimento pré-hospitalar, serão utilizadas viaturas de autorresgate e motoresgate, além de um apoio operacional de resgate veicular.

“A exemplo de outros eventos em que a SDS se faz presente, nossas equipes das polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, estarão realizando um trabalho de forma integrada do começo ao final do desfile, não apenas nas áreas de maior concentração de pessoas, como também nas proximidades, garantindo que tudo transcorra de maneira pacífica, com muito respeito e segurança”, pontuou a secretária executiva da SDS, Dominique de Castro Oliveira.

O policiamento ostensivo, pelo 19º BPM, será feito com viaturas e em patrulhas a pé.



A operação será em conjunto com a Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), o 1º Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN), o Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE), o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), a Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto), o Regimento de Polícia Montada (RPMON), a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma), o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e o efetivo do Quartel do Comando Geral (QCG).

