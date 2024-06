A- A+

São João 2024 32ª Feira do Milho do Cabo de Santo Agostinho acontece neste final de semana Na 32ª Feira do Milho do Cabo de Santo Agostinho, além do milho, os compradores também poderão conferir barracas de comidas típicas e artesanato

A 32ª Feira do Milho do Cabo de Santo Agostinho será realizada neste final de semana, no mercado público central (Mercadão) do município.



A feira é promovida pela Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, através da Secretaria de Agricultura, incentivando a geração de renda para produtores rurais do município, que tem no mercado local o principal polo de comercialização.

A Feira do Milho do Cabo acontecerá de sexta (21) a segunda-feira (24), das 6h às 18h. Mas é na véspera do dia de São João, domingo (23), que a procura pelo milho, a “estrela” do período junino, se intensifica.

Além das vendas de milho, a feira também contará com barracas de comidas típicas e artesanato, ajudando a fomentar a economia dos demais trabalhadores locais. Este ano, o valor médio da mão de milho com 50 espigas custará entre R$ 30,00 e R$ 40,00.

Além disso, para animar a comunidade, no domingo (23), véspera do dia de São João, o evento contará com apresentações culturais que prometem alegrar os compradores e os munícipes.

Benefício comunitário

A Feira do Milho do Cabo é há anos um evento esperado entre os comerciantes e agricultores locais, tornando-se uma referência que atrai não apenas os moradores da cidade, mas também visitantes de municípios vizinhos. É um evento que movimenta a economia local, já que o Cabo de Santo Agostinho é um dos principais fornecedores de milho durante o período junino.

Este ano, houve um aumento significativo na distribuição de sementes de milho, com uma tonelada a mais em comparação ao ano passado. Foram distribuídas 3 mil toneladas de sementes, beneficiando 2 mil agricultores de 55 comunidades locais. Isso aumentou a expectativa de vendas para agricultores e comerciantes durante a feira.

O secretário de Agricultura, Adailton Melo, destacou a importância da Feira do Milho todos os anos.

"A Feira do Milho é um evento essencial para nossa comunidade, não só pela tradição que representa, mas também pelo impacto positivo que traz à economia local. Convidamos a todos a participar e prestigiar este momento de celebração e apoio ao nosso comércio local", falou Adailton.

