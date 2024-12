A- A+

EDUCAÇÃO 51% dos alunos brasileiros não aprendem o básico em Matemática já no 4º ano do fundamental Essa é a primeira vez que o Brasil participa do TIMSS, criada em 1995 e que avalia Matemática e Ciências no 4º e no 8º anos. Em 2023, participaram 650 mil alunos de 64 países

Um teste internacional divulgado nesta quarta-feira mostra que mais da metade dos estudantes brasileiros não aprendem o básico em Matemática já no 4º ano do ensino fundamental. De acordo com o Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências (TIMSS, na sigla em inglês) 2023, apenas 49% atingiram pelo menos 400 pontos, nível de desempenho de quem consegue somar e subtrair números de até três dígitos e aplicar propriedades básicas de formas geométricas.

— Parte desses alunos no pior nível de desempenho pode ser desinteresse, mas esse dado revela que, para esses estudantes, mesmo as questões mais fáceis do teste eram difíceis para eles — afirma Ernesto Faria, diretor-executivo do grupo Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede). — O Brasil precisa trabalhar o seu ensino de Matemática. Isso passa por melhorar a formação dos professores, por exemplo. Mesmo países com desafios socioeconômicos maiores que os nossos conseguiram desempenho melhor.





Essa é a primeira vez que o Brasil participa do TIMSS, avaliação que existe desde 1995. Em 2023, participaram 650 mil alunos de 64 países. Ela avalia Matemática e Ciências no 4º e no 8º anos.

— O Pisa mostra o resultado do aluno quase no fim da educação básica e, por isso, tem uma lógica mais de resolução de problemas. Já o TIMSS é uma avaliação mais curricular, procura saber se o estudante sabe de álgebra, geometria — explica Faria.

Resultados do Brasil

Matemática - 4º ano: 49% dos alunos atingiram o básico

Matemática - 8º ano: 38% dos alunos atingiram o básico

Ciências - 4º ano: 61% dos alunos atingiram o básico

Ciências - 8º ano: 58% dos alunos atingiram o básico

Resultados internacional

Matemática - 4º ano: 91% dos alunos atingiram o básico

Matemática - 8º ano: 81% dos alunos atingiram o básico

Ciências - 4º ano: 90% dos alunos atingiram o básico

Ciências - 8º ano: 80% dos alunos atingiram o básico

Cenário preocupante para o Brasil

De acordo com Faria, o cenário revelado pelo TIMSS é de enorme preocupação considerando que o primeiro ciclo do ensino fundamental é aquele em que o Brasil tem batido as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a principal avaliação de âmbito nacional e que testa os estudantes dessa etapa no 5º ano.

— Apesar dos avanços que tivemos nas avaliações internas, vemos que o gap de aprendizagem ainda no ensino fundamental é muito grande para os países da OCDE. A diferença é de praticamente três anos de ensino já no começo da trajetória escolar, o 4º ano do fundamental — diz.

A média dos alunos brasileiros no 4º ano de Matemática foi 400, o que deixa o país entre as cinco menores notas, a frente apenas de Marrocos, Kuwait e África no Sul. No 8º ano, o Brasil fica com a laterna, empatado com Marrocos, com apenas 378 pontos.

Geórgia, Casaquistão, Chile, Irã, Jordânia, Árabia Saudita e Palestina foram alguns dos países que tiveram desempenho melhores do que o Brasil nas duas etapas avaliadas em Matemática. Já em Ciências, o resultado foi um pouco melhor. A média do 4º ano ficou em 425 pontos e do 8º ano em 420. Com isso, o Brasil ficou entre os dez piores do mundo.

Desempenho geral positivo

Entre os avaliados, 91% dos alunos do 4º ano e 81% do 8º atingiram pelo menos o nível básico em Matemática. Na faixa etária maior, era preciso demonstrar conhecimento de números inteiros, formas básicas e representações visuais, incluindo encontrar os comprimentos dos lados em polígonos e ler informações de gráficos. Porcentagens substanciais de alunos internacionalmente também atingiram benchmarks internacionais mais altos de desempenho em matemática em ambas as séries.

Em Ciências, 90% do 4º ano demonstrou atingir o nível básico, demonstrando possuírem informações básicas sobre plantas e animais e propriedades da matéria em situações cotidianas. Já no 8º ano 80% mostraram que podem aplicar o conhecimento de alguns fatos científicos, incluindo demonstrar compreensão de ecossistemas usando modelos simples e distinguir entre mudanças físicas e químicas.

Um dos achados interessantes do teste é de que alunos das duas faixas etárias que declaram gostar das disciplinas avaliadas tiveram maior desempenho nessas disciplinas. "A confiança tem uma forte relação com o desempenho em matemática e ciências para alunos de ambas as séries. A associação provavelmente será recíproca, ou seja, alunos que têm bom desempenho nessas disciplinas se tornam mais confiantes e, então, continuam a ter bom desempenho", diz o relatório.

A prova é realizada pelo TIMSS & PIRLS International Study Center, da Lynch School of Education, situada na Universidade de Boston, em parceria com a Associação Internacional para a Avaliação do Desempenho Educacional (IEA, na sigla em inglês).

Veja o desempenho dos países

Matemática - 4º ano

Singapura - 615

China (Taipei) - 607

Coreia do Sul - 594

Hong Kong - 594

Japão - 591

China (Macao) - 582

Lituânia - 561

Turquia - 553

Inglaterra - 552

Polônia - 546

Irlanda - 546

Romênia - 542

Holanda - 537

Letônia - 534

Noruega - 531

República Checa - 530

Suécia - 530

Bulgária - 530

Finlândia - 529

Austrália - 525

Alemanha - 524

Dinamarca - 524

Sérvia - 523

Bélgica - 521

Hungria - 520

Portugal - 517

Estados Unidos - 517

Chipre - 516

Eslováquia - 515

Eslovênia - 514

Itália - 513

Armênia - 513

Albânia - 512

Canadá - 504

Espanha - 498

Emirados Árabes Unidos - 498

Geórgia - 498

Azerbaijão - 494

Nova Zelândia - 490

Cazaquistão - 487

França - 484

Montenegro - 477

Macedônia do Norte - 474

Qatar - 464

Bahrein - 462

Kosovo - 451

Bôsnia - 447

Chile - 444

Uzbequistão - 443

Jordânia - 427

Omã - 421

Irã - 420

Arábia Saudida - 420

Brasil - 400

Marrocos - 393

Kuwait - 382

África do Sul - 362

Matemática - 8º ano

Singapura - 605

China (Taipei) - 602

Coreia do Sul - 596

Japão - 595

Hong Kong - 575

Inglaterra - 525

Irlanda - 522

República Checa - 518

Suécia - 517

Lituânia - 514

Áustria - 512

Austrália - 509

Turquia - 509

Hungria - 506

Finlândia - 504

Noruega - 501

Itália - 501

Malta - 499

Romênia -496

Chipre - 494

Emirados Árabes Unidos - 489

Estados Unidos - 488

Israel - 487

Azerbaijão - 479

França - 479

Portugal - 475

Geórgia - 467

Cazaquistão - 454

Qatar - 451

Bahrein - 426

Irã - 423

Uzbequistão - 421

Chile - 416

Omã - 411

Malásia - 411

Kuwait - 399

Arábia Saudida - 397

África do Sul - 397

Jordânia - 388

Palestina - 382

Brasil - 378

Marrocos - 378

Ciências - 4º ano

Singapura - 607

Coreia do Sul - 583

China (Taipei) - 573

Turquia - 570

Inglaterra - 556

Japão - 555

Polônia - 550

Áustria - 550

Hong Kong - 545

Finlândia - 542

Lituânia - 537

China (Taipei) - 536

Suécia - 533

Irlanda - 532

Estados Unidos - 532

Noruega - 530

Bulgária - 530

Romênia - 526

República Checa - 526

Eslovênia - 526

Letônia - 526

Hungria - 524

Dinamarca - 522

Canadá - 521

Eslováquia - 521

Nova Zelândia - 517

Holanda - 517

Alemanha - 515

Portugal - 511

Itália - 511

Sérvia - 510

Espanha - 504

Emirados Árabes Unidos - 495

Albânia - 491

França - 488

Chipre - 487

Chile - 479

Bahrein - 475

Qatar - 472

Cazaquistão - 467

Geórgia - 465

Montenegro - 461

Armênia - 457

Bôsnia - 448

Macedônia do Norte - 439

Omã - 433

Irã - 432

Arábia Saudida - 428

Brasil - 425

Azerbaijão - 422

Jordânia - 418

Uzbequistão - 412

Kosovo - 403

Marrocos - 390

Kuwait - 373

África do Sul - 308

Ciências - 8º ano

Singapura - 606

China (Taipei) - 572

Japão - 557

Coreia do Sul - 545

Inglaterra - 531

Finlândia - 531

Turquia - 530

Hong Kong - 528

República Checa - 527

Irlanda - 525

Hungria - 522

Suécia - 521

Austrália - 520

Lituânia - 519

Estados Unidos - 513

Áustria - 512

Portugal - 506

Malta - 501

Itália - 501

Noruega - 488

Emirados Árabes Unidos - 486

França - 486

Qatar - 481

Israel - 481

Romênia -466

Chipre - 464

Omã - 456

Chile - 455

Bahrein - 452

Geórgia - 448

Cazaquistão - 443

Malásia - 426

Brasil - 420

Kuwait - 420

Arábia Saudida - 419

Irã - 419

Jordânia - 413

Azerbaijão - 411

Uzbequistão - 396

Palestina - 393

África do Sul - 362

Marrocos - 327

Veja também

BRASIL HIV: novos casos crescem 416% entre idosos em 10 anos no Brasil, e sociedade médica faz alerta