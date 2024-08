Agosto Dourado: Clínica Odonto FPS oferece atendimento gratuito para comunidades da Imbiribeira

A- A+

A Clínica Odonto FPS, da Faculdade Pernambucana de Saúde, está oferecendo atendimento odontológico gratuito para as comunidades de Tijolos, Tijolinhos e Rua da Linha, localizados na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.



A clínica também oferece gratuidade para o público de 0 a 17 anos das comunidades que envolvem o Conselho de Comunidades da Imbiribeira e do Instituto do Shopping Recife.

Com 30 consultórios que atendem de bebês a idosos, a clínica funciona de segunda a quinta-feira, das 13h às 16h.

O atendimento infantil é realizado nas terças e quartas, sendo oferecidas todas as informações e suporte adequados para a família.

Para mais informações e agendamentos, o telefone da clínica é o (81) 3312-7777.

Importância da amamentação para o desenvolvimento bucal dos bebês

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), apesar das taxas de aleitamento materno terem melhorado ao longo dos últimos 30 anos, apenas cerca de 40% dos bebês brasileiros menores de seis meses de idade são alimentados exclusivamente com leite materno.

Esse é um dos alertas que motivam o Agosto Dourado, campanha de conscientização dedicada ao aleitamento materno, promovida anualmente para destacar a importância da amamentação para a saúde dos bebês e das mães.

A campanha busca mostrar que os ganhos com a amamentação vão muito além da nutrição do bebê, se estendendo a diversas áreas da saúde, incluindo a odontologia.

De acordo com a odontopediatra e coordenadora da Clínica Odonto FPS, Cândida Guerra, a amamentação é um fator crucial para o desenvolvimento bucal das crianças.

“Durante esse período, acontece o crescimento e desenvolvimento harmônico da face do bebê, estimulando a musculatura, o correto posicionamento de dentes e língua, além de auxiliar a respiração, a fala e a futura mastigação. Isso acontece devido à sucção do leite que exige um movimento específico que contribui para a correta formação do palato e para o alinhamento das arcadas dentárias, além de permitir uma colonização da flora bucal mais saudável”, explica.

Longo prazo

A amamentação traz ainda benefícios a longo prazo, como a redução do risco de má oclusão e problemas ortodônticos.

“Essas questões têm uma relação hereditária também, mas o aleitamento materno, exclusivo por 6 meses e continuado por 02 anos, vai diminuir essa herança, evitando ainda o uso de bicos como a mamadeira e chupeta que trazem ainda mais problemas ortodônticos”, afirma a coordenadora da Odonto FPS.

“Há, também, a redução no risco da cárie, com orientação odontopediátrica, já que o aleitamento materno ajuda a retardar a introdução da sacarose (correspondente ao açúcar) na dieta da criança”, complementa.



Sendo assim, a amamentação contribui significativamente para o desenvolvimento adequado da estrutura oral e a prevenção de problemas dentários futuros.

Recomendação

O tempo de amamentação recomendado pela Organização Mundial da Saúde e também pelo Ministério da Saúde é que até os 6 meses de idade os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno e que, mesmo após a introdução alimentar, sigam sendo amamentados até, pelo menos, os 2 anos de idade.

“Nos 6 meses, com a amamentação exclusiva, não há necessidade da limpeza da boca do bebê. Após esse período, inicia-se a introdução alimentar, fase em que a amamentação deve ser complementada com outros alimentos e não deve ser interrompida. Nesta fase, orientamos o uso dos copos de transição para água e outros líquidos e que os alimentos sejam oferecidos na forma mais natural possível, sem liquidificar, evitando o uso de açúcares e alimentos industrializados. A escovação dos primeiros dentes é feita já com escova e creme dental com flúor”, afirma a odontopediatra.

