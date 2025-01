Alerta Celular recuperou 11 mil aparelhos em 2024; saiba como fazer cadastro

A- A+

O Alerta Celular, iniciativa da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) para recuperar aparelhos roubados ou furtados, conseguiu reaver 11.128 celulares subtraídos em 2024.

Os dados divulgados pela pasta indicam ainda que, desde o início do programa, em 2017, foram recuperados 77.787 celulares.

Um total de 906.316 celulares são cadastrados na plataforma, e o número segue aumentando. Segundo a SDS-PE, por dia, 320 aparelhos são registrados em média.

O cadastro deve ser feito pelo usuário no site do Alerta Celular [confira o passo a passo no final do texto].

A SDS-PE também divulgou que já foram efetuadas 1.719.812 consultas referentes às situações dos celulares durante abordagens policiais.

Em 2024, a pasta organizou 817 ações para incentivar o cadastro no site, uma média de duas por dia. Equipes da SDS-PE atuam em espaços públicos estratégicos, como terminais integrados, praias, shoppings, mercados públicos e parques, inclusive aos finais de semana.

Alerta Celular: ações em locais estratégicos ajudam a população a cadastrar aparelhos | Foto: SDS-PE/Divulgação

Os servidores divulgam todos os benefícios que a plataforma oferece e auxiliam a população pernambucana a cadastrar seus aparelhos e, até mesmo, registrar Boletim de Ocorrência de imediato, em caso de ser vítima dessa modalidade criminosa.

“O Alerta Celular proporciona mais tranquilidade e segurança. Ao cadastrarem seus aparelhos, os cidadãos permitem o acesso dos dados para as Polícias Civil e Militar que, durante operações e abordagens, verificam se o IMEI dos celulares encontrados correspondem a algum aparelho cadastrado no sistema, e se há queixa de furto ou roubo”, declarou o gerente-geral de Análise Criminal e Estatística da SDS, Phillip César.

O gestor lembrou que o Alerta Celular não é um serviço de rastreamento, mas uma ferramenta para auxiliar as polícias nas investigações e apreensões dos equipamentos, tendo como foco a recuperação de aparelhos roubados ou furtados.

Usuário deve fazer login no site do Alerta Celular | Foto: Alerta Celular/Reprodução

Alerta Celular: como cadastrar

- Para começar a proteger seu celular, basta acessar o site alerta.sds.pe.gov.br, fazer o cadastro e, depois, clicar no ícone do Alerta Celular.



- No formulário, o usuário precisa informar o Identificador Internacional de Dispositivo Móvel (IMEI), uma série de códigos numéricos que todo aparelho possui, com registro na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Esse número se obtém com uma consulta à nota fiscal ou à caixa do aparelho. Além disso, é facilmente encontrado usando o teclado do próprio celular: basta digitar *#06#, e o código, uma série de 15 dígitos, aparecerá na tela.

- Outras informações como marca, modelo e serial do aparelho e a operadora e número também devem ser inseridas na plataforma.

