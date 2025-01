A- A+

Saúde Alzheimer: risco pode ser reduzido com esses 4 exercícios, diz novo estudo A pesquisa, publicada na revista científica Brain Research, encontrou evidências que a atividade física consegue restaurar o equilíbrio no cérebro envelhecido

Os exercícios aeróbicos são conhecidos por serem grandes aliados da perda de peso. No entanto, pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, e da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) descobriram que eles também podem ajudar na prevenção contra o Alzheimer.

“Embora o exercício físico seja conhecido por reduzir o declínio cognitivo, os mecanismos celulares por trás de seus efeitos neuroprotetores permaneceram elusivos — até agora. Esta pesquisa destaca o potencial do exercício aeróbico para servir como uma pedra angular em estratégias preventivas para Alzheimer”, explica Augusto Coppi , professor na Universidade de Bristol e um dos autores seniores do estudo, em comunicado.

O estudo, publicado na revista científica Brain Research, encontrou evidências que a atividade física consegue restaurar o equilíbrio no cérebro envelhecido.

A equipe estudou o hipocampo, a região do cérebro responsável pela memória e aprendizado, e mediu o impacto do exercício aeróbico em marcadores-chave do Alzheimer: placas amiloides, emaranhados tau e acúmulo de ferro em células produtoras de mielina conhecidas como oligodendrócitos.

Para isso, utilizaram um programa estruturado de exercícios aeróbicos em roedores. E, como resultado, observaram reduções significativas nos emaranhados de tau (cerca de 63% com exercícios), placas amiloides (cerca de 76% no grupo de exercícios) e acúmulo de ferro (reduzido em cerca de 58% nos cérebros de roedores que se exercitaram).

Além disso, houve uma redução da inflamação cerebral no grupo de exercícios (entre 55% e 68%, dependendo do biomarcador inflamatório considerado) e da morte celular, e também uma melhora na comunicação entre as células cerebrais, restaurando o equilíbrio nos cérebros envelhecidos.

4 opções de exercícios aeróbicos

Os exercícios aeróbicos são aqueles que necessitam de grandes quantidades de oxigênio para serem praticados. Alguns dos mais conhecidos:

Caminhadas ou corridas

Natação

Ciclismo

Uso de equipamentos cardiovasculares, como esteiras

