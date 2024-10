A- A+

SAÚDE Pernambuco recebe 33 novas ambulâncias; confira lista de hospitais beneficiados Veículos irão reforçar principalmente as grandes emergências do Estado

A rede estadual de saúde de Pernambuco ganhou, nesta terça-feira (1º), o reforço de 33 novas ambulâncias de suporte básico para unidades hospitalares. Ao todo, receberão os veículos 15 hospitais das quatro macrorregiões de saúde de Pernambuco. Serão beneficiadas principalmente as emergências da Região Metropolitana do Recife [confira a lista completa no final do texto].

A entrega das chaves das ambulâncias foi feita aos gestores dos hospitais pela governadora Raquel Lyra, em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas, no Recife. O reforço na frota representa o investimento de R$ 10 milhões anuais.

"Esta entrega é muito importante para reforçar o atendimento em saúde para a população pernambucana. A média da frota que tínhamos era de sete anos, então agora estamos fazendo esta renovação. Esses veículos atendem tanto às grandes emergências da capital, como também serão destinadas aos hospitais no Interior para garantir mais saúde para a nossa gente", ressaltou Raquel Lyra.

Além das ambulâncias, o contrato traz serviços de condutores, medicamentos e equipamentos, durante as 24 horas do dia, de domingo a domingo.

A expectativa do governo é de contribuir diretamente para a redução dos índices de mortalidade em casos de urgência e reduzir o tempo de resposta em casos críticos.

Para a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, a medida amplia e qualifica os serviços oferecidos à população.

“Atualmente, a rede estadual de saúde realiza expressiva quantidade de remoções inter-hospitalares para internamentos e realização de exames e procedimentos. Ampliar a quantidade de ambulâncias facilita o processo de transferência, dando mais comodidade para o paciente e seus familiares", explicou.

Ambulâncias serão destinadas a 15 hospitais de todas as macrorregiões de saúde do Estado (Foto: Miva Filho/Secom)

Segundo o governo, as unidades contempladas são:

Região Metropolitana do Recife

Hospital da Restauração, no Recife - HR (7);

Hospital Getúlio Vargas, no Recife - HGV (4);

Hospital Agamenon Magalhães, no Recife - HAM (3);

Hospital Otávio de Freitas, no Recife - HOF (3);

Hospital Barão de Lucena, no Recife - HBL (2);

Hospital Ulysses Pernambucano, no Recife - HUP (1);

Hospital Geral de Areias, no Recife - HGA (1);

Hospital Geral da Mirueira, em Paulista - HGM (1);

Hospital Jaboatão Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes - HJP (1).

Zona da Mata

Hospital Belarmino Correia, em Goiana - HBC (1);

Hospital Regional José Fernandes Salsa, em Limoeiro - HJFS (1).

Agreste

Hospital Regional do Agreste, em Caruaru - HRA (3);

Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns - HRDM (1).

Sertão

Hospital Professor Agamenon Magalhães, em Serra Talhada - Hospam (1);

Hospital Regional Inácio de Sá, em Salgueiro - HRIS (3).

