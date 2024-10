A- A+

Livro eletrônico Juíza Ana Cláudia Brandão, colunista da Folha de Pernambuco, lança e-book sobre direito e saúde O e-book tem apresentação do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ricardo Villas Boas Cueva

A juíza Ana Cláudia Brandão lançou, nesta sexta-feira (18), o e-book "Direito e saúde: uma jornada de reflexão e orientação". O evento aconteceu na Escola da Magistratura de Pernambuco, no bairro da Ilha Joana Bezerra, área central do Recife.

O e-book é uma coletânea de colunas publicadas pela juíza de forma quinzenal na Folha de Pernambuco, no ano de 2023.

“Direito e Saúde: uma jornada de reflexão e orientação” conta com apresentação do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ricardo Villas Boas Cueva.

A juíza Ana Cláudia Brandão explicou a ideia de compilar as colunas que foram publicadas e a escolha pelo formato digital.

“Esse e-book é resultado das colunas na Folha de Pernambuco. Eu tive a ideia, porque são quinzenais que servem como informação para a população. Foi um desafio para mim, enquanto juíza, falar sem o 'juridiquês' para a população entender", iniciou.

"Resolvi compilar já que foram tantos assuntos ao longo do ano. Me surpreendi que deram quase cem páginas. Esse lançamento é para divulgar a existência do e-book. Ele não tem a forma física para se adaptar às novas tecnologias. A ideia é trazer informação verídica para a população sobre Direito e Saúde”, completou a juíza.

De acordo com a magistrada, o Brasil tem o maior índice de judicialização da saúde no mundo, com mais de 800 mil processos. Ela destacou que esse número reforça a importância dessa temática e sua abrangência.

"Nós recebemos processos de todos os tipos: cobertura de plano de saúde, reajuste, medicamentos. A medicina evoluiu muito, as pessoas querem o melhor tratamento e, claro, nem tudo pode ser dado. Por isso fica uma discussão que acaba chegando na justiça. É o maior índice de judicialização do mundo. Então, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos e também dos deveres”, concluiu Ana Cláudia Brandão.

Além do lançamento na Capital pernambucana, o e-book vem sendo divulgado ao redor do Brasil. Dacylene Amorim deu a ideia para a juíza espalhar esse tema para fora do Recife.

"Eu percebi que a população de uma forma geral é muito carente de informações que consigam ser absorvidas. O e-book tem uma linguagem muito acessível. Eu falei para Ana Cláudia que ela precisava divulgar mais o tema para as pessoas de fora do Recife", iniciou.

Os lançamentos aconteceram em São Paulo, na Paraíba e Brasília, até o momento, com a coordenação de Dacylene.

"O e-book permite que pessoas comuns consigam debater temas complexos com informações precisas. Ele acaba virando tema de discussão em outros ambientes", concluiu.

O e-book "Direito e saúde: uma jornada de reflexão e orientação" pode ser adquirido por meio do site clicando aqui.

