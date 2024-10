A- A+

CENTENÁRIO Quartel do Derby celebra 100 anos com cerimônia e presença da vice-governadora Durante a cerimonia, vice-governadora Priscila Krause destacou avanços na segurança pública do estado

O Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco, conhecido como Quartel do Derby, celebrou nesta sexta-feira (18) o centenário de sua fundação com uma cerimônia especial aberta ao público.

Localizado na área central do Recife, o quartel é um dos marcos históricos da segurança pública no estado e recebeu um evento comemorativo que contou com a presença da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, representando a governadora Raquel Lyra.

A cerimônia teve início às 17h e incluiu apresentações da Orquestra Criança Cidadã, dos tenores tenente-coronel Jefferson Bento e Igor Alves, da Banda da Polícia Militar de Pernambuco e do Coral de Alunos do Colégio da Polícia Militar. No repertório, estavam músicas como "My Way" e "O Sole Mio".

Durante o evento, a vice-governadora Priscila Krause destacou os recentes avanços na segurança pública de Pernambuco, incluindo a redução dos índices de homicídios e crimes contra o patrimônio.

"Tivemos cinco meses consecutivos de diminuição nos números de homicídios, com uma média de 9,3% de queda. Em setembro, alcançamos uma redução de mais de 19% em crimes como roubos de veículos e outros delitos contra o patrimônio", afirmou Krause.

Ela ainda aproveitou a ocasião para reforçar o compromisso do governo estadual em ampliar os investimentos em segurança.

Segundo Krause, o estado irá contar, a partir de 2024, com mais de 7 mil novos agentes de segurança integrados às forças operacionais.

"Nós estamos trabalhando para honrar as nossas polícias e garantir um ambiente de paz e ordem para o povo pernambucano", declarou.

Após as apresentações, o Quartel foi aberto para visitação pública, permitindo que os presentes conhecessem a estrutura centenária que já abrigou o Mercado da Estância, construído no final do século XIX por Delmiro Gouveia.

O prédio, que inicialmente continha cerca de 200 boxes, além de hotel, cassino e parque de diversões, foi destruído por um incêndio em 1900 e permaneceu inativo até ser reformado e adaptado para uso militar pelo então governador Sérgio Loreto, sendo inaugurado em 18 de outubro de 1924.



