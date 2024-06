A- A+

MUNDO Após morte de ator de Piratas do Caribe, veja dicas de como evitar um ataque de tubarão Tamayo Perry foi encontrado por locais em praia do Havaí; corpo estava sem um braço e uma perna

Após o ator da franquia 'Piratas do Caribe' Tamayo Perry ser encontrado morto em uma praia no Havaí com ferimentos de mordidas de tubarão, a organização brasileira EuOceano deu dicas de como evitar um ataque do animal.



Nas redes sociais, um dos fundadores da organização alertou sobre os cuidados que banhistas e surfistas podem ter. O astro de Hollywood, que também é um ícone do surfe e salva-vidas, foi visto surfando na costa de Goat Island, perto de Laie, antes de ser localizado pelo Serviço Médico de Emergência de Honolulu.

Nas redes sociais, um dos fundadores da organização, Rodrigo Thomé, fez um vídeo sobre as prevenções que banhistas e surfistas podem tomar para evitar possíveis ataques de tubarão.



"Entrar no mar é cruzar a linha que nos separa de um ambiente onde grandes predadores estão presentes. Da mesma forma que faríamos ao entrar na savana africana, precisamos ter consciência de que entramos no ambiente de outros animais, mesmo que a praia seja no meio da cidade", explicou Thomé.





"O oceano sem tubarões é inviável. Hoje, estima-se que 90% desses animais já tenham desaparecido e os efeitos dessa redução são muito preocupantes. Matamos mais de 100 milhões de indivíduos todos os anos e essa não é uma solução para praias mais seguras, muito pelo contrário, o desequilíbrio provocado por essa matança desenfreada é potencialmente perigoso para nossa espécie", alertou o fundador da organização.

Veja dicas:

Lembre-se que o mar é o habitat natural de tubarões e eles estão espalhados ao redor do mundo em praias mesmo em regiões urbanas;

Evite áreas próximas à saída de rios, portos, áreas de descarte de pescaria e/ou outros descartes orgânicos

Som e vibrações de batidas na superfície da água podem atrair os tubarões, evite;

Nunca esteja sozinho na água, isso pode te tornar uma presa mais fácil;

Os tubarões são mais ativos no amanhecer e ao entardecer, com isso, evite entrar na água nesses horários em locais com históricos desses animais;

Tubarões buscam por alimento, então, caso entre na água com muitos animais marinhos, como tartarugas, grandes peixes, focas, redobre a atenção;

Águas turvas podem dificultar na hora de identificar um humano de uma presa comum;

Caso seja surfista, é importante evitar cores metálicas e chamativas, que podem atrair a atenção dos tubarões;

Se movimente constantemente. Caso você fique sentado na prancha parado, pode ser confundido com um animal morto;

Evitar que a borda da prancha seja de cores contrastantes, que possam chamar atenção quando são vistas de dentro do mar.

"Mesmo em um momento triste como esse é fundamental não espalhar mais pânico, desinformação e medo que se transforma em ódio e estimula que a gente continue dizimando tubarões e acabando com o equilíbrio do oceano", destacou na postagem.

Morte de Tamayo Perry

A morte de Perry é a segunda causada por ataque de tubarão na região, no intervalo de um mês. As autoridades informaram que o corpo do ator sofreu mais de uma mordida.

Em um comunicado, o chefe interino de segurança oceânica, Kurt Lager, afirmou que “Tamayo Perry era um salva-vidas amado por todos, bem conhecido no North Shore, um surfista profissional conhecido mundialmente. Ele amava mais todos os outros. Nossas condolências vão para a família de Tamayo e para todo o salva-vidas Ohana. Pedimos um pouco de privacidade para sua família neste momento".

A bodyboarder Emilia Perry, sócia e esposa de Tamayo, quebrou o silêncio sobre a tragédia, nesta quarta-feira. Em entrevista ao Good Morning America, ela foi às lágrimas, se declarou para o marido e exaltou o legado dele.

— É como se eu tivesse passado as melhores férias de 25 anos da minha vida com ele. E agora acabou. Agora preciso voltar à realidade — destacou Emilia, acompanhada no programa pelo amigo de longa data do surfista Jesse King.

O caso gerou comoção nas redes sociais, levando a abertura de uma vaquinha online para apoiar a família do artista. Na TV, Jesse disse que o mundo conheceu Tamayo como surfista e ator, mas pessoas próximas o viam sobretudo como um "homem de fé". O amigo acrescentou que nada fez colegas desconfiarem de que aquele dia guardaria uma tragédia.

— Era um dia normal — lamentou ele.

Quem era Tamayo Perry?

Perry nasceu em Oahu, uma das ilhas do Havaí, e começou a surfar aos 12 anos. Na juventude, era o melhor amigo do cantor e compositor Jack Johnson. Sua esposa, a australiana Emila Perry, é bodyboarder profissional. Ele também trabalhava como salva-vidas pela Honolulu Ocean Safety, desde 2016.

“Suas ações heroicas e esforços incansáveis para garantir a segurança de nossos residentes e visitantes nunca serão esquecidos”, disse o prefeito de Honolulu, Rick Blangiardi, que classificou a morte de Perry como "uma perda trágica".

Quando jovem, Perry era tido como uma das promessas do surfe local. A falta de apoio no esporte, no entanto, o fez desistir da carreira profissional. Gerry Lopez e Tom Carroll eram alguns dos atletas que lhe inspiravam no mar.

O maior trabalho de Tamayo Perry como ator foi no quarto filme franquia "Piratas do Caribe", que tem Johnny Depp como protagonista. Ele também atuou em longas como "As panteras", "A onda dos sonhos" e "O golpe", além da série "Hawaii 5-0".

