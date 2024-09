Associação pernambucana de Apoio aos Doentes de Fígado (Apaf), lança campanha "Setembro Verde"

A- A+

A campanha “Setembro Verde” começou na última segunda-feira (9). A ação tem o objetivo de incentivar a doação de órgãos e tecidos, para isso, pretende conscientizar a população sobre a importância da doação.



A Apaf está inserida no Hospital Oswaldo Cruz (HUOC) e atende pacientes de vários lugares do Brasil, que possuem doenças de fígado ou são transplantados.

Segundo informações da Central de Transplantes de Pernambuco (CT-PE), 3.589 pacientes esperam a doação de um órgão ou tecido, dentro desse número 146 aguardam receber um fígado para serem transplantados.



A Apaf é um dos maiores programas de transplante de órgão do Brasil, atende pacientes de todo o país com doenças hepáticas e realiza cerca de 16 mil atendimentos ao ano, nos anos de 2020 e 2021 foram feitos 149 transplantes.





Caso uma pessoa deseje ser doadora de órgãos e tecidos, ela precisa deixar a família ciente desta decisão, para que não haja impedimento no momento do óbito.



Com isso, é importante incentivar a conversa com familiares e amigos e deixá-los informados sobre a decisão de se tornar um doador, assunto estimulado pela campanha “Setembro Verde”. As pessoas que são consideradas doadoras em potencial, são as que têm morte encefálica.



A dona de casa Geyse Santos, que acompanha o filho Italo Gabriel de 7 anos nas idas ao hospital, transplantado há 6, fala sobre a importância da doação de sangue e do trabalho da Apaf.



“Doação de órgão é um gesto muito nobre porque devolveu a vida ao meu filho, que hoje é uma criança feliz. Aqui na Apaf nós temos uma equipe muito acolhedora que nos recebe sempre que estamos no Recife para as consultas médicas”, declara Geyse.

De acordo com o médico hepatologista e presidente da Apaf Cláudio Lacerda, a Unidade de Transplante de Fígado (UTF/HUOC) já realizou 1.776 transplantes durante os seus 25 anos de existência. “Só em 2024 já são 56 transplantes realizados por uma equipe multidisciplinar que tem muita dedicação pelos pacientes. Esse é um mês em que devemos pensar nas milhares de pessoas que precisam desesperadamente de um órgão para recuperar sua saúde. Precisamos dizer sim à doação de órgãos. Quando um parente nosso tem a morte cerebral confirmada, temos que utilizar os órgãos para salvar vidas”, relatou o médico.

