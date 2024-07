A- A+

ALERTA Hospital Miguel Arraes registra aumento de quase 60% nos sinistros com motociclistas em 2024 Dados são do primeiro semestre deste ano

Referência no atendimento de trauma-ortopedia e cirurgia geral na Região Metropolitana do Recife (RMR), o Hospital Miguel Arraes (HMA) contabilizou, no primeiro semestre de 2024, um aumento de quase 60% no total de notificações de sinistros de trânsito com motociclistas.

O hospital localizado em Paulista registrou 624 casos até junho deste ano contra 391 no mesmo período do ano anterior.

O alerta do HMA vem em alusão à proximidade do Dia do Motociclista, celebrado no próximo sábado (27).

Entre janeiro e junho deste ano, 85,3% dos 624 casos notificados com motociclistas foram de colisões.

O que chama ainda mais atenção da Vigilância Epidemiológica Hospitalar do Miguel Arraes é o percentual de motociclistas socorridos sem carteira de habilitação: mais de 36% dos envolvidos não possuía autorização para pilotar.

“Além da falta de equipamentos de proteção individuais, como capacete, cotoveleiras e sapatos fechados, estamos lidando também com a imprudência de alguns condutores de motos, que enfrentam o trânsito sem qualquer habilidade e acabam por provocar sinistros muitas vezes fatais”, explica o coordenador de Ortopedia e Traumatologia do HMA, Adauto Telino.



Consoante ao aumento de quase 60% nos registros, houve alta também nos índices de internação hospitalar.

Alto número de sinistros com motocicletas vêm chamando atenção nos últimos meses | Foto: PRF/Divulgação

Até junho deste ano, 70,4% dos 624 motociclistas que deram entrada na unidade, o equivalente a 439 pacientes, precisaram ficar internados após 72h no hospital.

Esses pacientes precisam de acompanhamento médico e são, submetidos, muitas vezes, a mais de uma intervenção cirúrgica e que precisam de avaliação médica, numa recuperação lenta, com grande possibilidade de alguma sequela.

Em todo 2023, o HMA recebeu 859 notificações de vítimas de sinistros envolvendo motocicletas.

O número representa 81,5% de todos os casos notificados de vítimas de sinistros de trânsito que deram entrada no HMA.

O perfil não muda, ano após ano: a grande maioria das vítimas é homem (89%), com idade produtiva entre 20 e 39 anos (64%).

