Trânsito Obra interdita temporariamente a Avenida João de Barros neste fim de semana Bloqueio parcial ocorrerá das 8h às 14h no trecho situado abaixo do viaduto da via

A Avenida João de Barros, no Espinheiro, terá um bloqueio parcial para veículos, pedestres e ciclistas, neste sábado (24) e domingo (25), devido a obras de manutenção no viaduto da via.

A interdição temporária ocorrerá das 8h às 14h no trecho situado abaixo da estrutura. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estarão no local para orientar a população e organizar o trânsito.

A interdição afetará apenas uma faixa no sentido centro-subúrbio da Avenida João de Barros.



No sentido contrário, subúrbio-centro, a interdição será total, com desvio pela pista local da Avenida Agamenon Magalhães. Os motoristas precisarão virar na Rua Dr. Bandeira Filho, ao lado do McDonald's, seguir pela Praça do Entroncamento, cruzar a Avenida Agamenon Magalhães e continuar pela Rua João Fernandes Vieira.

De acordo com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), responsável pela obra, o serviço visa a recuperação do guarda-corpo do viaduto, por isso o trecho será interditado não apenas para veículos, mas também para pedestres e ciclistas.

Em caso de dúvidas, a população deve acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

