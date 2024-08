Inmet emite alerta de vendaval para regiões de Pernambuco; confira cidades

A- A+

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (22), alerta de vendaval para cidades de quatro regiões de Pernambuco.

Segundo o instituto, os ventos podem variar entre 40 km/h e 60 km/h.

O aviso é válido para cidades do Sertão, Agreste e Zona da Mata do Estado. [confira a lista de cidades no fim do texto]

O alerta tem vigência de 36 horas e vigora entre 8h desta quinta-feira e 20h de sexta-feira (23).

O Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, já que há leve risco de queda e descargas elétricas.

Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propagandas.

Em caso de emergência, é necessário ligar para Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Confira as 71 cidades de Pernambuco onde o alerta é válido



Afogados da Ingazeira Afrânio Araripina Arcoverde Betânia Bodocó Bom Jardim Brejinho Brejo da Madre de Deus Cabrobó Calumbi Camutanga Carnaíba Carnaubeira da Penha Casinhas Cedro Custódia Dormentes Exu Ferreiros Flores Floresta Frei Miguelinho Granito Ibimirim Iguaracy Ingazeira Ipubi Itambé Itapetim Jataúba Lagoa Grande Macaparana Machados Mirandiba Moreilândia Orobó Orocó Ouricuri Parnamirim Pesqueira Petrolina Poção Quixaba Salgueiro Santa Cruz Santa Cruz da Baixa Verde Santa Cruz do Capibaribe Santa Filomena Santa Maria da Boa Vista Santa Maria do Cambucá Santa Terezinha São José do Belmonte São José do Egito São Vicente Férrer Serra Talhada Serrita Sertânia Solidão Surubim Tabira Taquaritinga do Norte Terra Nova Timbaúba Trindade Triunfo Tuparetama Verdejante Vertente do Lério Vertentes Vicência

