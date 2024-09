Bazar solidário visa a arrecadar fundos e ajudar projetos que atendem pessoas em situação de rua

A- A+

O Coletivo Unificados pela População em Situação de Rua realizará a 5ª edição de seu bazar solidário, neste sábado (14), das 9h às 17h.

A ação beneficente será na Associação de Bandas, Fanfarras e Regentes de Pernambuco (Abanfare), localizada no endereço Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4766, ao lado do Armazém Coral, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.

O evento pretende arrecadar fundos para ajudar mais de 50 projetos, que formam o coletivo Unificados pela População em Situação de Rua, fundado em 2016.

Semanalmente, 1500 refeições são preparadas na cozinha da sede e distribuídas para pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social na Região Metropolitana do Recife.

Além da alimentação, o projeto também realiza atendimentos jurídicos, trabalho de capacitação profissional, atendimento com profissionais de saúde e tem um local para higienização pessoal de pessoas que vivem em situação de rua.

O valor arrecadado com a venda de objetos do bazar também servirá para manutenção do espaço físico da sede, localizada no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife. O preço das peças começa em R$ 2.

No bazar, serão vendidos produtos de cama, mesa e banho, além de roupas, sapatos e outros itens, usados e novos.

De acordo com a dentista e voluntária do projeto, Catarina Lago, o bazar beneficente é essencial para ajudar a manter o trabalho realizado pelo Coletivo Unificados, que contribui com a existência de 50 projetos, além do trabalho feito na sede.

"Manter nossa sede é essencial, pois é lá onde são preparadas as refeições entregues. Também é lá que são feitas reuniões dos grupos que compõem o coletivo. O espaço também é utilizado para capacitações e oferece um local onde a população pode cuidar da higiene pessoal, que é algo essencial para manter a dignidade dessas pessoas," pontua Catarina Lago.

