Biden x Trump: quem venceu as 'guerras dos memes' na web após o debate presidencial nos Estados Unid

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump se enfrentaram em um debate crucial na noite desta quinta-feira, na "abertura" da reta final da campanha presidencial.



O encontro terminou em uma série de ataques pessoais e troca de ofensas, com muitos momentos “constrangedores” que movimentaram as redes sociais com memes e piadas.

Com Biden relutante, letárgico nas respostas e demonstrando certa fraqueza diante das câmeras, o desempenho acendeu alertas dentro de sua campanha, enquanto Trump apostou na estratégia de escapar de perguntas difíceis, e partir para o ataque frontal ao democrata, não perdendo oportunidades de pintar seu governo como o "pior na História dos EUA".



Nas redes sociais, as pessoas chegaram a dizer que Biden precisava de drogas para melhorar o seu desempenho. "A escassez de Adderall está destruindo este país e finalmente atingiu Biden", dizia um tweet. "Eles injetaram acidentalmente ketamina em Biden em vez de adrenalina", escreveu outro.

Em outro momento inusitado, Trump conseguiu lançar uma crítica após uma afirmação desconexa de Biden: "Não sei do que ele está falando e tenho certeza de que nem ele sabe do que está falando", disse o ex-presidente. “Biden continua fazendo aquela cara que os fantoches fazem quando estão ouvindo alguém falar, onde eles meio que apenas olham diagonalmente para o chão”, disse um internauta.

Veja memes e piadas sobre o debate:

Joe Biden olhando para Trump quando ele fala



Joe Biden looking at Trump when he speaks #Debates2024 pic.twitter.com/pbznDnctMJ — Trending_Memes (@Trending_Memers) June 28, 2024



O vencedor do debate Joe Biden Donald Trump será decidido pelos memes



The winner of the Joe Biden Donald Trump debate will be decided by the memes. pic.twitter.com/h2XTAuOM4J — Majestic Memes (@Majestic_Memes_) June 28, 2024

G

Veja também

GOLPE NA BOLÍVIA Número de detidos por golpe de Estado fracassado na Bolívia sobe para 21