Brincadeiras antigas favoreciam relacionamento interpessoal, diz psicólogo; relembre

Não é pura e simplesmente questão de saudosismo afirmar que as brincadeiras antigas de infância ajudavam as crianças a fortalecer os laços culturais, sociais e cognitivos . O entretenimento era garantido, mesmo que com poucos recursos.

No começo dos anos 2000, em uma época em que não era tão fácil ter acesso a computador, televisão, celular moderno ou tablet, que ainda nem existia, bastava um desenho com giz no chão, uma corda, bola de futebol ou bonecos e carros para que os pequeninos fossem mais felizes. E eram mesmo .

O psicólogo clínico Filipe Pedro reconhece que cada época possui característica peculiar. Porém, concorda que o tempo das brincadeiras de infância deveria ter sido aproveitado de forma mais intensa e melhor. Naquele tempo, a interação com o outro era praticamente obrigatória, o que estimulava o relacionamento interpessoal.

Filipe Pedro é psicólogo clínoco | Foto: Cortesia

“Além disso, a criatividade era extremamente desenvolvida a partir do ócio. Na falta de algo específico pra fazer, a gente criava as coisas. Lembro de um amigo de infância, Bruno. Ele era o mais velho do grupo e vivia criando jogos, e era a gente que fazia tudo. Cortava, desenhava, planejava, jogava. Não era tudo pronto, como é hoje. Muito do que vivo hoje tem impacto do que vivi”, relembra.

Ainda segundo Pedro, “a criança que é colocada em uma situação onde precisa necessariamente interagir com as outras acaba recebendo o impacto positivo dessa interação, a nível emocional e cognitivo, mesmo que não perceba”.

A pedagoga e psicopedagoga Fernanda Marques, da Recrearte Produções, conta que o gosto das crianças varia de acordo com a faixa etária. As que têm entre 7 e 8 anos, segundo ela, preferem brincadeiras de competição, como queimado, barra bandeira, entre outros. Para as com menos idade, a escolha é de brincadeiras de inclusão.

A pedagoga e psicopedagoga Fernanda Marques | Foto: Divulgação

“O brincar, seja ele livre ou direcionado, é o que existe de mais genuíno na infância. É na brincadeira que a criança aprende a resolver conflitos, a interagir, socializar com o outro, a criar, a ganhar e perder, além de trabalhar o corpo, gastar energia”, detalha ela.

Fazendo uma análise do panorama atual das famílias, Marques vê que elas se encontram cada vez mais despreparadas e exaustas e que usam o celular ou a TV como um meio de manter a criança "parada" .

“Percebemos crianças ansiosas, que não sabem perder, famílias que intervêm na brincadeira, pois não aceitam que a criança se frustre. Por outro lado, nos deparamos também com famílias que estão cada vez mais tentando resgatar o ‘colocar o pé na areia’, brincar livre, se sujar ou se molhar. São coisas simples e que muitos infelizmente não vivenciam”, finalizou ela.

Vamos voltar a ser criança?

Veja as brincadeiras antigas que são relembradas até hoje. Se quiser, aproveite para reviver os tempos de criança e, claro, se divertir, porque nunca é tarde para dar grandes e boas gargalhadas. Uma ótima diversão!

1 – Pular corda

Crianças brincando de pular corda | Foto: Freepik

A brincadeira é feita em grupo. Basta que uma pessoa fique em cada ponta da corda e bata-a em sincronia. Cantar uma música, enquanto isso, é uma boa pedida.

2 – Bola de gude

Bola de gude também é uma opção de brincadeira infantil | Foto: Freepik

Na dinâmica, acontece a competição para que uma pessoa tente acertar a bola do adversário. Pode ser feita em um círculo ou triângulo.

3 – Cabo de guerra

Crianças brincando de "cabo de guerra" | Foto: Freepik

Na brincadeira, dois grupos puxam uma corda. A equipe que puxar mais volume de cordas para o lado dela, em um minuto, vence a prova.

4 – Cabra-cega

Crianças brincando de "cabra-cega" | Foto: Freepik

Na brincadeira, um participante, de olhos vendados, tenta pegar os outros que estão ao redor. Quem for pego vira a cabra-cega.

5 – Corrida de saco

Crianças brincam de corrida de saco | Foto: Freepik

Brincadeira tradicional, nela os participantes correm dentro de uma fronha ou de um saco de pano ou de nylon. Quem cruzar a linha de chegada vence a prova.

6 – Ciranda

Apresentação de ciranda no Recife | Foto: Rafael Furtado/Arquivo Folha de Pernambuco

Musicalidade é o centro da brincadeira. Ritmos marcantes e canções são incorporadas à ciranda, que é feita em movimentos corporais circulares e outras atividades que podem ser inclusas.

7 – Empinar pipa

Criança empinando pipa | Foto: Freepik

Com coordenação motora e criatividade, a pipa deve ser solta em locais abertos, sem postes ou fios de luz para evitar acidentes. Ela rende bons momentos em família e amigos.

8 – Pião

A famosa brincadeira do pião | Foto: Freepik

Muitas crianças gostam dessa brincadeira. A dinâmica consiste em fazer com que o pião gire, saindo da mão e indo para o chão. Quanto mais ele gira, mais a diversão é garantida.

9 – Bambolê

Crianças brincando com o bambolê | Foto: Freepik

Tipo de brincadeira clássica e envolvente, onde a criança coloca um arco colorido no corpo e começa a dançar. A regra de ouro é não deixar o bambolê cair.

10 – Amarelinha

Crianças brincando de "Amarelinha" | Foto: Freepik

Risca-se a amarelinha no chão, de 1 a 10. O último número representa o "céu". Cada um pula de um pé só, dentro de cada quadrado, até que chegue ao objetivo final.

