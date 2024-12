Recife se torna primeira capital brasileira a lançar Caderneta da Criança digital 

A- A+

Recife se tornou a primeira capital brasileira a lançar a Caderneta da Criança digital, nesta quinta-feira (19). Com ela, pais e responsáveis vão poder acessar virtualmente informações importantes de saúde, vacinação, educação e assistência das crianças de até 10 anos de idade. Gestantes também vão poder fazer o acompanhamento pré-natal.

O objetivo é integrar as bases de dados das secretarias da prefeitura em um só local. A Caderneta da Criança digital vai ficar disponível dentro do Conecta Recife, plataforma digital de serviços e eventos da gestão municipal.



A previsão de início das atividades é março do anos de 2025, já com algumas funcionalidades disponíveis. A ferramenta ficará completamente pronta em abril, com serviços de diversas áreas já integradas ao cadastro.

"Hoje é um dia muito importante. Não é só um conceito de integrar as políticas públicas, e sim um ato prático e efetivo. Temos uma base feita, com aplicação e informação, onde vai ser possível ver dados importantes, como frequência escolar, vacinação, o que precisa ser feito na primeira infância. Então estamos fazendo o que milhares de pais e responsáveis vão poder utilizar no Recife", disse o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

A ferramenta foi desenvolvida em parceria com a Secretaria Executiva de Tecnologia (SESTecnologia) e teve apoio técnico do Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb).

Como funciona

A Caderneta da Criança do Recife será integrada como um novo módulo do Conecta Recife. A plataforma funciona como uma espécie de porta de entrada para diversos serviços públicos, como marcação de vacinas, matrículas para escolas e creches, além de agenda cultural da Cidade.

A caderneta foi desenvolvida para atuar de forma interativa, inspirada em plataformas de bate-papo que a população já utiliza, como o WhatsApp, o direct de mensagens do Instagram e os chats baseados em inteligência artificial.

Assim, a navegação vai funcionar de maneira bem simples: os pais e responsáveis poderão fazer perguntas em uma interação direta com a Inteligência Artificial (IA). A tecnologia, segundo a prefeitura, está treinada para enviar respostas necessárias e coerentes com os materiais oficiais da Caderneta da Criança.

"Dentro do Conecta Recife, será possível cadastrar os dependentes no perfil. Nesse momento, vamos informar tudo que você tem direito sobre a criança, além das obrigações do responsável com a criança. Vamos começar com vacinação e educação para, em seguida, implementar as demais áreas", explicou João Campos.

Para chegar à parcela mais pobre da população, que geralmente não tem acesso à internet, o projeto vai funcionar tanto de maneira física, quanto digital. Para isso, devem ser feitas campanhas em escolas, como acontecem em ações de vacinação do Conecta Recife.

Também vai ser possível acessar o serviço fisicamente pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), disponíveis em várias unidades na cidade.





O que pode ser encontrado na caderneta

Será possível conferir informações básicas, como peso e altura da criança, além de serviços mais complexos, como as chamadas "pílulas do conhecimento".

Essas pílulas trarão conteúdos educativos, como dicas e benefícios da amamentação, cuidados e recomendações com a saúde das crianças, conhecimento pedagógico e benefícios sociais. Este último com informações importantes sobre programas e auxílios que as famílias têm direito.

Implementação nacional

De acordo com o Cieb, o objetivo atual é ver como o projeto vai funcionar no dia a dia, para, no futuro, levá-lo para o resto do Brasil, em uma política nacional voltada para a primeira infância.

Um acordo com a prefeitura foi assinado, nesta quinta (19), justamente para viabilizar uma futura escala para o restante do País.

"Recife está à frente na questão a nível nacional, e queremos uma adaptabilidade do projeto para os municípios e outros estados do Brasil. Quem sabe, ao longo desse período, vamos ter a oportunidade de melhorar essa plataformização para, talvez em maio do ano que vem, já levar a pauta para o restante do Brasil", explicou a diretora-presidente do Cieb, Jilia Sant'Anna.

"Ainda vão ver esse projeto, desenvolvido no Recife, sendo implementado de forma nacional. Isso não foi por acaso, e precisou da dedicação de muita gente para fazer isso possível. Não tenho dúvida que esse projeto vai ser escalado para os outros municípios. Dá muito prazer saber que estamos sendo referência para o Brasil", comemorou o prefeito João Campos.

Veja também

COVID-19 Boletim da Fiocruz indica alta de casos de covid-19 no país