A- A+

LITERATURA "Àjàpá - Adivinhas com Iorubá": livro infantil terá lançamento no Recife Evento no dia 13 de dezembro, na Livraria Jaqueira, conta com contação de histórias

O novo livro de Walther Moreira Santos, “Àjàpá - Adivinhas com Iorubá”, já tem data de lançamento. Será no dia 13 de dezembro, a partir das 16h, na Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife.

Nascido em Vitória de Santo Antão, o escritor pernambucano conta com mais de 60 obras pulicadas. Voltado ao público infantil, seu mais novo livro sai pelo selo Caramelo, da editora Somos Educação.

O texto incentiva as crianças a desvendarem adivinhas em iorubá, língua falada em vários países da África Ocidental. A resposta de cada desafio está sempre na página seguinte, colorida com ilustrações que prestam homenagem à arte do continente africano.

Durante o evento de lançamento, os pequenos poderão acompanhar uma contação de histórias e participar de brincadeiras. A atividade será comandada por Fernanda Lima, conhecida como Tia Nanda.

Serviço:

Lançamento do livro “Àjàpá - Adivinhas com Iorubá”

Quando: 13 de dezembro, às 16h

Onde: Livraria Jaqueira - Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife

Entrada gratuita



Veja também

MÚSICA Devotos lança single "Vladimir Herzog", homenagem ao jornalista morto em 1975 pela ditadura militar