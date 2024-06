Cabelos crescem dentro da garganta de homem com uma rara complicação causada pelo cigarro; entenda

A- A+

Um homem desenvolveu pelos no fundo da garganta devido a uma complicação rara do tabagismo. De acordo com o relato de caso, publicado na revista American Journal of Case Reports, o austríaco fumou um maço de cigarro por dia durante 30 anos.

Inicialmente, ele procurou ajuda médica no ano de 2007, se queixou de sintomas como voz rouca, dificuldade para respirar e tosse crônica.

Explicou aos médicos que começou a fumar em 1990, aos 20 anos, e já havia relatado um caso de tosse com um fio de cabelo.

Com base nisso, os médicos inseriram uma pequena câmera pelas vias respiratórias do homem e encontraram fios de cabelo crescendo em uma área da garganta onde ele já havia passado por uma cirurgia.

Embora a equipe médica tenha removido os pelos, eles continuaram a crescer. Por isso, ele precisou retornar ao hospital durante 14 anos seguintes com os mesmos sintomas.

A condição só foi tratada quando o homem parou de fumar aos 52 anos e os médicos queimaram as células ciliadas de sua garganta, o que as impediu de voltar.

"Nós levantamos a hipótese de que o início do crescimento do cabelo foi desencadeado pelo tabagismo do paciente. [Isso] pode ter induzido e estimulado o crescimento de pêlos endotraqueais. [Mas], é claro, esta suposição não pode ser provada devido à raridade de tais casos", escreveram os médicos.

