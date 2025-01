Cabo de Santo Agostinho instala totens de videomonitoramento com reconhecimento facial

A- A+

O município de Cabo de Santo Agostinho, no grande Recife, instalou totens de videomonitoramento, com câmeras de reconhecimento facial e alertas sonoros. Os equipamentos chegam para aumentar a segurança da cidade, e permitem comunicação em tempo real com o Núcleo de Defesa Social.

A ação, que integra a operação "Verão Seguro", acontece em conjunto entre a prefeitura da cidade e a Secretaria de Defesa Social (SDS). Esses totens são equipados com câmeras 360 graus em pontos estratégicos para reforçar a segurança do município.

Inicialmente os pontos contemplados foram: a Praça Marcos Freire em Ponte dos Carvalhos; o bairro da Charneca, próximo à Escola Municipal Padre Antônio de Melo; Praia de Calhetas próximo ao Bar do Arthur; Praça na beira-mar da Praia de Gaibu; Coco Verde Mirante na Praia de Itapuama.





Como funciona

Cada totem é equipado com câmeras de alta resolução com sensores de abertura que emitem a captura de reconhecimento facial além de alertas sonoros. Instalada na parte superior da torre, a câmera conta com tecnologia de visão noturna, para ampliar o monitoramento da região.

O secretário municipal da Defesa Social do Cabo, Julierme Veras, entende que o uso da tecnologia vai favorecer o combate à criminalidade e à violência no município.

“No atual cenário, não há como abrir mão de instrumentos como esses que nos ajudam na captura de dados importantes e no combate à violência na cidade”, declarou.

As áreas escolhidas para instalação dos equipamentos foram consideradas de acordo com os pontos de grande circulação de pessoas, como as praias da cidade, além dos setores que foram mapeados por interesses na segurança pública.

O totem também funcionará como uma ferramenta importante no acionamento da central de videomonitoramento, onde a situação será avaliada e encaminhada ao órgão responsável.

Com isso, será possível acionar guarnições da Guarda Municipal, o Grupamento Tático Ambiental (GTA), a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), o Grupamento de Salvamento Marítimo (GSMAR), além da Gerência de Trânsito e Transporte (GTT) nos casos que exijam a intervenção da segurança municipal.



Reconhecimento facial em Pernambuco

Festa da Virada Recife 2025 teve emprego de tecnologia de reconhecimento facial. - Foto: Divulgação/SDS-PE

O uso de câmeras com reconhecimento facial tem sido cada vez mais alto pela Secretaria de Defesa Social do Estado. O sistema permite reconhecer suspeitos com mandado de prisão em aberto no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) para, então, tomar as devidas diligências.

A tecnologia foi utilizada nos últimos grandes eventos da Região Metropolitana do Recife. Dentre eles, estão o Carnaval de 2024 e a Virada Recife 2025, pelo alto fluxo de pessoas. Nesta última, inclusive, o reconhecimento facial permitiu as detenções de dois suspeitos que tinham mandados de prisão preventiva em aberto.

