Cadela salva a vida de tutor após farejar câncer em seu rosto; entenda o caso

Uma cadela identificou um tumor cancerígeno no lado direito do rosto do seu tutor a tempo de ser removido. Mark Allen, de 65 anos, percebeu que algo estava errado quando Jessie não parava de cutucar com as patas e farejar parte da sua face. Mas depois de um tempo, a mudança de comportamento do animal o convenceu a procurar um médico.

Após realizar exames, o câncer foi descoberto e Allen precisou passar por uma cirurgia de mais de 10 horas para a remoção do tumor. Como consequência, seu rosto ficou desconfigurado, sendo necessárias novas operações para a reconstrução facial.

O executivo-chefe de uma empresa de consultoria precisou da substituição da maçã do rosto pelo osso pélvico, a remoção da órbita ocular direita e a troca do maxilar por placas de titânio.

"Quando finalmente fui ao médico e peguei os resultados de alguns exames, acho que já tinha descoberto que seria câncer por causa do comportamento de Jessie. Se eu tivesse ido ao médico antes, tenho certeza de que o tratamento não teria sido tão grave quanto foi, mas deixei o câncer chegar ao estágio 4. Perguntei ao médico o que aconteceria se eu não fizesse a cirurgia e ele respondeu que eu estaria morto em poucas semanas", conta Allen, em depoimento para um vídeo recente publicado pela ONG Get A-Head.

Recuperado dos diversos procedimentos realizados em 2017, ele ainda precisou passar por sessões de radioterapia intensiva por um período.

"Eu nunca mais serei o mesmo que era, mas quando fui diagnosticado, prometi a mim mesmo duas coisas: não sentiria pena de mim mesmo e que algo de bom sairia da minha situação", conclui.

