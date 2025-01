Camaragibe amplia linhas de transporte intramunicipal com destino ao centro

A- A+

A partir deste sábado (11), os moradores das comunidades da Quadra 30, Vale das Pedreiras, Tabatinga e Santa Mônica, localizadas em Camaragibe, contarão com novas opções de transporte para o centro do município.

Em reunião com o prefeito Diego Cabral e o deputado estadual João de Nadegi, o diretor-presidente do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), Matheus Freitas, anunciou que cinco linhas circularão até o Centro Comercial de Camaragibe, na rua Eliza Cabral.

As linhas 2501 (Circular Peroba/Oitenta/Borralho), 2502 (Circular Santa Mônica/Maranguape via Beira Rio), 2503 (Circular Quadra 30 via Celeiro), 2504 (Circular Vale das Pedreiras via Shopping) e 2505 (Circular Tabatinga/São Jorge via Vila da Fábrica) fazem parte do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR).

A medida é resultado da adesão de Camaragibe ao Consórcio de Transporte Metropolitano, formalizada em junho de 2024 pela governadora Raquel Lyra e pela ex-prefeita de Camaragibe Nadegi Queiroz.

Desde então, os usuários passaram a usufruir do Sistema de Integração Temporal, que permite conexões entre linhas metropolitanas pagando apenas uma tarifa de R$ 4,30, utilizando o cartão VEM dentro de um intervalo de 120 minutos no mesmo sentido.

A iniciativa busca otimizar o transporte público e atender às demandas da população de Camaragibe.

Veja também

Violência Vigilante é baleado na cabeça enquanto trabalhava em Suape; estado de saúde da vítima é grave