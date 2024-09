A- A+

Recife Caminhão atinge passarela em construção na BR-232, no bairro do Curado, e deixa feridos Acidente aconteceu nas proximidades do bairro do Totó

Um caminhão atingiu, na tarde desta sexta-feira (13), a construção de uma passarela no km 8 da BR-232, no bairro do Curado, no Recife.



A Polícia Rodoviária Federal, que foi acionada por volta das 13h30, informou que o motorista e dois passageiros do veículo ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Otávio de Freitas, na Zona Oeste da capital.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também foi acionado, mas disse que não houve atuação da equipe.



"O caminhão vinha na pista principal e, por algum motivo que ainda vamos desvendar após a perícia, ele saiu da principal e veio para a secundária, colidindo com a estrutura de construção de passarela da BR-232. O veículo tinha quatro ocupantes. O motorista saiu ileso, mas abalado psicologicamente. Os outros três saíram conscientes e foram socorridos por popoulares", informou Frederico França, agente da PRF.



Ainda segundo a PRF, o caminhão utilizado será retido por conta de irregularidades.

"O veículo será retirado, mas será apreendido por estar irregular. Ele está atrasado no licenciamento em alguns anos, além de itens irregulares. Para a empresa recuperar o caminhão, terá de regularizar", completou.

O supervisor Elton Felipe, de 19 anos, esta trabalhando próximo ao local e presenciou o momento do acidente. "Escutei o barulho da batida e vi o caminhão saindo da via principal. Tinham cinco estudantes atravessando e acredito que a intenção do motorista era desviar para não acertar as pessoas. Com isso, ele acabou colidindo na passarela", disse.



Até a publicação da reportagem, o caminhão ainda não havia sido retirado da via.



