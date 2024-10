A- A+

Recife Carga com 8 mil maços de cigarros contrabandeados é apreendida na BR-232, no Curado; dupla é detida Mercadoria era transportada no porta-malas e no interior do carro

Uma carga com oito mil maços de cigarros contrabandeados, de origem paraguaia, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.



A mercadoria, encontrada nessa terça-feira (22), no km 4 da rodovia, era transportada no porta-malas e no interior de um carro abordado.



Segundo a PRF, agentes realizavam fiscalização na via, quando deram ordem de parada a um veículo ocupado por dois homens.

Ao verificar o interior do carro, os policiais encontraram 16 caixas de cigarros, cuja comercialização é proibida no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Diante do flagrante, o motorista e o passageiro do carro foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal.



