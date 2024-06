A- A+

Um carro que transportava, de forma irregular, cama, sofá, cadeiras, tapetes e outros objetos, foi retido na cidade de Agrestina, no Agreste de Pernambuco.



O flagrante foi registrado nessa terça-feira (11), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-104.

Carro que transportava diversos móveis de forma irregular é detido em Agrestina - https://t.co/jFtdzqtw2t pic.twitter.com/Yr2C3G6AJc — Folha de Pernambuco (@folhape) June 12, 2024

Segundo a corporação, agentes avistaram um carro modelo Fiat Uno transportando diversas mercadorias no teto do veículo.

A PRF informou que, em cima do carro, estavam cadeiras, tapetes, cama, sofá e outros itens, amarrados por cordas elásticas.



Aos agentes, o passageiro do veículo disse que trabalha com a venda de móveis e que levaria a mercadoria até o município de Catende, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Uma autuação gravíssima foi emitida pela irregularidade. "A carga foi retirada do carro para ser transportada em um veículo adequado", informou a PRF.





